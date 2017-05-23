В 2020 году финал Национального чемпионата пройдет в Хабаровском крае

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 16:08
Рубрика: Россия
Метки: WorldSkills Russia
Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2020 году состоится в Хабаровском крае. Соответствующее решение было принято на голосовании экспертной комиссии в Москве. В конкурсе на право проведения мероприятия также участвовала Республика Башкортостан.
В состав экспертной комиссии, решение которой определило место проведения Национального чемпионата 2020 года, вошли представители и учредители Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»: Агентство стратегических инициатив, Министерство образования и науки Российской Федерации, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации.
Хабаровский край присоединился к движению WorldSkills Russia в 2012 году. В регионе прошли 4 региональных первенства и 2 полуфинала Национальных чемпионатов «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), а также отборочные соревнования по компетенциям блока промышленного производства перед финалом в 2016 году. В городе Юность Хабаровского края был создан Межрегиональный центр компетенций, основная задача которого — подготовка будущих победителей мирового чемпионата WorldSkills в Казани в 2019 году.
Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, способствующие профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. В 2017 году финал V Национального чемпионата состоялся в Краснодаре с 15 по 19 мая по 109 компетенциям. Более 1600 экспертов определили лучших специалистов среди 1300 российских и зарубежных студентов и школьников. Соревнования прошли на площадке выставочно-конгрессного комплекса «Экспоград Юг» площадью в 56 400 квадратных метров.