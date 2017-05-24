В Иваново подвели итоги отопительного сезона

Осенне-зимний сезон проходил в плановом режиме, без серьезных сбоев в теплоснабжении города. Параметры теплоносителя (температура, давление) выдерживались в режимах, задававшихся системным оператором. Число повреждений на магистральных тепловых сетях было меньше, чем в прошлом ОЗП. Практически все повреждения оперативно устранялись – в сроки, намного меньше заявленных изначально и предусмотренных законодательством. Как отметил директор филиала Александр Королев, ремонтные работы старались проводить без отключения потребителей.



Такой результат стал возможен, прежде всего, благодаря успешно проведенной ремонтной кампании. Но даже при этих хороших показателях в некоторых случаях время ремонтов могло быть еще меньше, если бы его не приходилось дополнительно тратить на поиски владельцев автомашин, оставленных хозяевами в местах прохождения и повреждения теплотрасс.



В нынешнем году, сообщил Александр Королев, филиал ставит задачу не только качественно подготовить все объекты к новому отопительному сезону, но и выполнить работы в максимально сжатые сроки – чтобы сократить период отключения горячего водоснабжения и минимизировать неудобства жителей территории ответственности компании.



ПЛАНОВ ГРОМАДЬЕ



В ходе ремонтной кампании-2017 на ивановских ТЭЦ планируется провести текущие, средние и капитальные ремонты 12 энергетических котлоагрегатов, 2 водогрейных котлов и 9 турбогенераторов – то есть, как и каждый год, ремонтные работы будут проведены практически на всем генерирующем оборудовании обеих теплоэлектростанций. Кроме этого предполагается произвести техническое перевооружение, в том числе с заменой теплоизоляции, более 5 км тепловых сетей – рассказал директор филиала.



Также нынешним летом энергетики планируют провести пуско-наладочные работы на перемычке, построенной между контурами ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Реализация масштабного проекта по строительству этой километровой перемычки (компания вложила в него 60 млн руб. собственных средств) позволит улучшить качество горячего водоснабжения в микрорайонах ТЭЦ-3, Сухово-Дерябихском районе, на улицах Панина и Любимова областного центра, в Кохме и Ивановском районе.



КАЧЕСТВО ОПРЕССОВОК ВОЗРАСТЕТ



Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей на плотность и прочность по контуру ИвТЭЦ-2 начались в Иванове вчера и продлятся до 26 мая включительно. Как рассказал Александр Королев, в этом году предполагается провести комбинированные опрессовки: и от источников (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3), и с использованием мобильной установки для гидравлических испытаний. Такой формат работы, уверен Александр Королев, даст большую надежность и позволит добиться более высокого качества на сложных и отдаленных участках.



"Re: Конструкция 2017"



Это – новая программа, которую «Т Плюс» запускает в нынешнем году. Проект направлен на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей. Это предполагает, в том числе, дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения.



В Иванове, сообщил Александр Королев, объемы вложений в 2017 году также вырастут.



Размер ремонтного фонда постанционно увеличится:



- ТЭЦ-2 – на 12%



- ТЭЦ-3 – на 6%



Размер инвестиций (по объектам):



- ТЭЦ-2 – на 54%



- ТЭЦ-3 – почти в 12,5 раза (12,424).



Он отметил, что большая часть инвестиций по ТЭЦ-3 будет направлена на техническое перевооружение двух котлоагрегатов: ТП-87 ст.№3 – 30, 114 млн руб., КВГМ-100 ст.№3 – 20,524 млн руб. Увеличится объем вложений на восстановление теплоизоляции магистральных тепловых сетей.



Отдельная задача при проведении ремонтов – усиление контроля над соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов, а также над благоустройством после завершения ремонтных работ на тепловых сетях. В работе по контролю за выполнением этих задач Александр Королев пригласил участвовать всех жителей территории ответственности компании «Т Плюс».