"Владимирэнерго" повышает надёжность электроснабжения сельских населённых пунктов в Петушинском районе

О выставке Связь-2017 рассказывают
24 мая 2017, 15:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ВЛАДИМИРЭНЕРГО
В рамках выполнения инвестиционной программы филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго» ведёт активную реконструкцию распределительных сетей напряжением 0,4 киловольт, от которых запитаны потребители в сельских населённых пунктах.
С января по апрель 2017 года в деревнях Анкудиново, Килекшино, Крутово, Ючмер, Леоново, Молодилово, Перепечино и в поселке Луговой Петушинского района Владимирской области было реконструировано 23,5 км воздушных линий электропередачи (ВЛ). Чтобы повысить надёжность и качество электроснабжения потребителей, голый провод на ВЛ заменяется на более надежный, долговечный и безопасный самонесущий изолированный провод большего сечения, вместо деревянных опор устанавливаются железобетонные.
Повышение надёжности и качества электроснабжения потребителей Владимирской области является приоритетной задачей филиала «Владимирэнерго».
В целях информирования населения по вопросам электроснабжения, технологического присоединения к электрическим сетям в городе Петушки по адресу ул.Профсоюзная, д.53 работает пункт по работе с потребителями, телефон 8 (49243) 2-45-50. Также для получения консультаций и ответов на все возникающие вопросы потребителям Владимирской области следует обращаться по номеру круглосуточного Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).