Все больше неплательщиков Махачкалы погашают долг, чтобы не остаться без света

В этом в очередной раз убедились энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа Общества «Дагестанская сетевая компания» (входит в группу компаний «Россети») в ходе рейда по борьбе с неплатежами. Мероприятие было проведено в Ленинском и Советском районах Махачкалы.



Так, в списки на отключение от электроснабжения попали абоненты юридического сектора, которые задолжали поставщику услуги десятки, а то и сотни тысяч рублей. Среди них – салон красоты «WELLA», долг которого на момент отключения составлял более 15 тыс. руб., кафе «Журавли» - свыше 30 тыс. руб., ООО «Агрохолдинг Какашуринский» - 49 тыс. руб., автомойка по улице Гусейнова - около 25 тыс. руб., ООО «Хазар» - более 56 тыс. руб., пекарня по ул. Гамринского – 84,5 тыс. руб., кафе «Home» - без малого 92 тыс. руб., ГТП «Дружба» № 43 – свыше 280 тыс. руб. и кооператив «Бытовик» - более 320 тыс. руб.



Подавляющее большинство заявок - 42 из 58 были отозваны в связи с полным погашением имеющейся задолженности. Стоит отметить, что немало было и таких случаев, когда свой долг абоненты выплачивали в момент визита энергетиков через «Личный кабинет» на сайте www.gp-lc.ru или через терминал Сбербанка. Что неудивительно, так как отсутствие электроэнергии организациям и предприятиям наносит существенный финансовый ущерб. Кроме того, должникам придется погасить и набежавшие пени, а также заплатить за повторное подключение к сети. На поверку выходит: затягивать с оплатой за свет невыгодно. И поговорка «Скупой платит дважды» полностью характеризует ситуацию.



Почему должники ожидают применения крайних мер? Этот вопрос специалисты «Дагестанской сетевой компании» постоянно задают злостным неплательщикам. Ответ, как правило, стандартный: «Думали, отключения нас не коснутся».



«Мы дойдем до каждого злостного неплательщика, - комментирует ситуацию управляющий директор АО «Дагестанская сетевая компания» Муртазали Гитинасулов. - Это вопрос времени. Ведь наша основная задача – обеспечить 100-процентную собираемость платежей. И регулярно проводимая энергетиками рейдовая работа уже дает необходимые результаты».