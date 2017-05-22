Жительницу Михайловского района привлекли к административной ответственности за безучетное потребление электричества

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
24 мая 2017, 17:24
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РЯЗАНЬЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Самовольно подключившаяся к электрическим сетям предприятия жительница с. Печерниковские выселки похитила 6 104 кВт*ч электроэнергии.
«Наброс» на воздушную линию 0,38 кВ сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обнаружили при проведении рейда по выявлению фактов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии в Михайловском районе. Энергетики составили Акт о безучетном энергопотреблении, который впоследствии был передан в ОВД Михайловского района. На основании Акта было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.19 КоАП РФ - самовольное подключение к электрическим сетям. После рассмотрения дела мировой судья признал жительницу с. Печерниковские выселки виновной и назначил ей наказание в виде штрафа: за совершенное деяние гражданка выплатила энергетикам и государству свыше 27 тыс. рублей.
«Рязаньэнерго» напоминает, что хищения электроэнергии провоцируют сбои в электроснабжении, становятся причиной перепадов напряжения в сети, в результате чего из строя может выйти бытовая техника, причем не только у недобросовестных потребителей, но и у их соседей. Кроме того, противоправные действия энерговоров могут привести к электротравме как самого расхитителя электроэнергии, так и окружающих. Поэтому энергетики призывают всех, кому стало известно о случаях хищения электроэнергии, сообщить об этом по круглосуточному телефону Контакт - центра ПАО «МРСК Центра Приволжья»: 8-800-100-33-00 (звонок бесплатный).