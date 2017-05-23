Завершена реализация проекта комплексной реконструкции Первомайской ТЭЦ ПАО "ТГК-1"

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24 мая 2017, 17:30
Рубрика: Энергетика
Метки: ТГК-1
24 мая 2017 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное завершению одного из самых важных проектов инвестиционной программы энергетических компаний Группы «Газпром» в Санкт-Петербурге – комплексной реконструкции Первомайской ТЭЦ ПАО «ТГК-1».
В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и главный инженер ПАО «ТГК-1» Алексей Воробьев. Было осуществлено переключение горячего водоснабжения потребителей юго-западной части города на новый объединенный вспомогательных комплекс (ОВК) и осуществлен вывод из эксплуатации старой очереди Первомайской ТЭЦ.
«Первомайская ТЭЦ – уникальный объект инвестиционной программы компании. Построив два энергоблока в 2011 и 2012 годах, мы решили вопрос с замещением электрической мощности, а перевод тепловой нагрузки на новый объединенный комплекс позволил вывести устаревшие мощности, повысить эффективность производства и снизить воздействие на экологию города и региона. За счет использования более современного оборудования доведено до минимума воздействие на экологическую систему Санкт-Петербурга и Финского залива. Немаловажно и то, что большая часть оборудования Первомайской ТЭЦ изготовлена отечественными производителями. С вводом в работу нового ОВК решена задача непрерывного круглогодичного отпуска тепла от ТЭЦ на нужды горячего водоснабжения потребителей», – отметил главный инженер ПАО «ТГК-1» Алексей Воробьев.
Губернатор Санкт-Петербурга, подчеркивая социальную значимость Первомайской ТЭЦ, в зоне теплоснабжения которой проживают около полумиллиона петербуржцев и расположены крупнейшие промышленные предприятия, поздравил ПАО «ТГК-1» с завершением масштабной реконструкции.