ЗиО-Подольск с ознакомительным визитом посетили представители швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova AG

О выставке Связь-2017 рассказывают
24 мая 2017, 14:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ
Cостоялся деловой визит делегации швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova AG в ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). Зарубежные партнеры, с которыми ЗиО-Подольск обсуждает вопросы технического сотрудничества по локализации передовых европейских технологий, осмотрели производство, ознакомились с системой контроля качества, обсудили различные вопросы технического сотрудничества.
По итогам визита достигнуты договорённости о более детальной проработке вопросов взаимодействия по различным проектам.