 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

ЗиО-Подольск с ознакомительным визитом посетили представители швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova AG

ЗиО-Подольск с ознакомительным визитом посетили представители швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova AG

24 мая 2017, 14:32
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

Обсудить на форуме

295 просмотров

Cостоялся деловой визит делегации швейцарско-японской компании Hitachi Zosen Inova AG в ПАО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш). Зарубежные партнеры, с которыми ЗиО-Подольск обсуждает вопросы технического сотрудничества по локализации передовых европейских технологий, осмотрели производство, ознакомились с системой контроля качества, обсудили различные вопросы технического сотрудничества.

По итогам визита достигнуты договорённости о более детальной проработке вопросов взаимодействия по различным проектам.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!