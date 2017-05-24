Андрей Черезов провел г. Ростов-на-Дону совещание в по вопросам строительства электросетевых объектов на территории Ростовской области

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25 мая 2017, 09:30
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов совместно с представителями Правительства Ростовской области провел совещание по вопросам оформления земельно-правовых отношений при строительстве ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская и ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Тамань, сокращения сроков строительства электросетевых объектов, в том числе организации своевременного обеспечения материалами строящихся высоковольтных линий в условиях временного ограничения движения транспортных средств по дорогам общего пользования регионального и межмуниципального значения Ростовской области.
В совещании приняли участие представители Минэнерго России, Ростехнадзора, органов исполнительной власти Ростовской области и его муниципальных образований, АО «ЦИУС ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ФГБУ «РЭА» Минэнерго России, филиала ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Юга, АО «Стройтрансгаз» и других заинтересованных организаций, участвующих в строительстве.
На совещании заслушаны доклады участников проекта о ходе строительства, оформления с землепользователями Ростовской области земельно-правовых отношений для реализации мероприятий по строительству ВЛ 500 кВ Ростовская – Андреевская – Вышестеблиевская (Тамань) и ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Ростовская, а также обсуждены проблемные вопросы, влияющие на сроки проведения работ.
Андрей Черезов отметил положительные результаты функционирования Рабочей группы с участием представителей Правительства Ростовской области, представителей государственного заказчика и генерального подрядчика, необходимость продолжения совместной с органами исполнительной и муниципальной власти Ростовской области работы по урегулированию вопросов оформления земельно-правовых отношений, четкого и своевременного выполнения мероприятий, позволяющих завершить строительство электросетевых объектов в установленные Правительством Российской Федерации сроки, дал соответствующие протокольные поручения.