Более 66 миллионов рублей должны выплатить должники АО "Карачаево-Черкесскэнерго" согласно решениям суда

Важнейшим направлением работы подразделений АО «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») является борьба с неплатежами. В большинстве случаев вопрос удается решить, не доводя дело до суда, однако немало случаев, когда заставить недобросовестного потребителя погасить накопившуюся задолженность получается только после обращения в судебные инстанции.



На первом этапе с должниками работают сотрудники отдела реализации районных и городских энергосбытовых отделений. Потребителям для взыскания просроченной дебиторской задолженности направляют претензии. За 4 месяца текущего года должникам было отправлено 2 268 уведомлений на общую сумму более 784,3 млн руб. Со многими недобросовестными потребителями удалось вопрос решить, и по 788 претензиям в кассы АО «Карачаево-Черкесскэнерго» поступили платежи на сумму около 6,4 млн руб.



Ведущий инженер отдела реализации электроэнергии Аксана Казиева, в чьи должностные обязанности входит прямое взаимодействие с районными и городскими энергосбытовыми отделениями по вопросам, связанным с претензионной работой, отмечает, что за четыре месяца 2017 года наибольшее количество претензий должникам было направлено Хабезским ЭСО. Недобросовестные абоненты в Хабезском районе получили 246 уведомлений на общую сумму около 1,3 млн руб. Из них по 111 оплачено 467 тыс. руб.



А наибольшую сумму по претензиям удалось взыскать Усть-Джегутинскому районному энергосбытовому отделению, где абонентами из 197 полученных претензий на сумму 672 тыс. руб. по 167 претензиям до суда оплачено более 554 тыс. руб.

С потребителями, на которых не действуют уговоры, которые не реагируют на уведомления и не спешат погашать долги, не доводя дело до суда, работают юристы АО «Карачаево-Черкесскэнерго».



За четыре месяца 2017 года юридическим отделом в судебные органы было подано 404 исковых заявления на общую сумму около 73,9 млн руб. Из них 160 исковых заявлений на сумму более 72,1 млн руб. – в отношении юридических лиц и 244 исковых заявления на сумму 1741 тыс. руб. – в отношении недобросовестных абонентов – физических лиц.



Начальник юридического отдела АО «Карачаево-Черкесскэнерго» Умар Богатырев отмечает, что в пользу Общества вынесен 331 судебный акт на сумму более 66 млн руб. По 177 делам, в том числе на стадии исполнения судебных актов, поступила оплата в размере около 20 млн руб.