Enel запускает новую глобальную бизнес линию E-Solutions

Компания Enel выполнила еще один важный шаг на пути реализации стратегии роста компании, создав новую глобальную бизнес-линию - E-Solutions. Цель нового подразделения - возглавить трансформацию, происходящую в энергетической отрасли. Основные задачи E-Solutions - понять и предоставить новые услуги, отвечающие потребностям обширной клиентской базы Enel, разработать новые клиенториентированные технологии, инновационные продукты и цифровые решения.



Основным фокусом новой глобальной бизнес-линии Enel во главе с Франческо Вентурини, который за последние три года успешно руководил подразделением Enel Green Power, будут электромобили, проекты подключения электромобилей в сеть (V2G), инфраструктура станций подзарядки, управление энергоэффективностью, аккумуляторные батареи и площадки оптимизации электроэнергии, общественное освещение и система распределенной генерации. Изначально в структуре заложены четыре основных направления:



1) E-Home и Клиентские решения для проекта «умный дом»;



2) E-City и решения в сфере оптоволокна, освещения, сигнализаций и обеспечение безопасности;



3) E-Industries и развитие сетей «off grid», «limited grid» и распределенных генерирующих систем;



4) E-Mobility, здесь кроме электромобилей, затрагивается также инфраструктура подзарядки и вторичное использование аккумуляторных батарей.



Все эти сферы представляют собой потенциально значимые возможности для бизнеса за счет использования передовых технологий и с целью создания ценностей в эпоху глубоких изменений в смежных отраслях.



Генеральный директор Enel Франческо Стараче прокомментировал создание новый бизнес-линии: «Развитие технологий открывает новые возможности перед теми, кто этого не боится. Последние три года мы упорно работаем над новой стратегией компании - Open Power. Данная стратегия призывает нас открыть энергию для нового пользования, разработать новые способы управления энергией и новые технологии, а также многое другое. Это основа для движения вперед, выполняя цели, заложенные в нашем стратегическом плане, для поддержании роли наших ключевых драйверов компании - клиентоориентированности и цифровизации. Таким образом, создание новой глобальной бизнес-линии E-Solutions является для компании Enel важным стратегическим шагом вперед. Мы работаем над интеграцией бизнеса и традиционных аспектов энергетической цепочки ценностей, и мы очень довольны изучением этого нового мира возможностей».



E-Solutions будет представлена глобально на всех рынках присутствия Enel, а также в регионах потенциального расширения геморрагического присутствия компании.



Enel Green Power управляет портфелем активов Группы, генерирующих 38 ГВт возобновляемой энергии, и остается центральным столпом в стратегии роста Группы. Возглавит это направление Антонио Каммисекра, который до этого был директором по развитию бизнеса в EGP и стоял у истоков международного роста данного бизнеса. В 2016 году Enel Green Power достигла рекордного показателя: за год введено 2 018 МВт мощностей, вдвое больше 2015 года (1000 МВт). EGP работает над проектом по введению 6700 МВт новых мощностей в 2017-2019 гг.