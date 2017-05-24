Глава "Россетей" Олег Бударгин и губернатор Астраханской области Александр Жилкин подписали соглашение о сотрудничестве

Генеральный директор компании «Россети» Олег Бударгин в ходе рабочей поездки в Астрахань провел встречу с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным, на которой были подведены итоги исполнения заключенного ранее соглашения, отмечено, что всего его пункты выполнены, и подписано новое пятилетнее соглашение о сотрудничестве в сфере развития энергетического комплекса региона.



Документом предусмотрено взаимодействие энергетиков и руководства области, направленное на рост инвестиционного потенциала электросетевого комплекса, упрощение процедуры технологического присоединения и модернизацию сетевой инфраструктуры.



Глава «Россетей» и губернатор Астраханской области также обсудили текущую ситуацию с электроснабжением региона и перспективные проекты, включая заключение энергетиками энергосервисных контрактов.



Олег Бударгин отметил, что группа «Россети» вложила в электросетевой комплекс региона в период с 2014 по 2016 год свыше 2 млрд рублей, а в период с 2017 по 2019 гг. инвестиции ожидаются в размере свыше 1,5 млрд рублей.



- Наша приоритетная задача – удовлетворение запросов потребителей на бесперебойное, качественное и доступное электроснабжение, - сообщил Олег Бударгин. – Подписанное сегодня соглашение позволит объединить усилия энергетиков и региона в реализации необходимого комплекса мер.



Глава «Россетей» также заявил, что в 2017 году работающая в Астраханской области дочерняя структура компании - МРСК Юга - планирует заключить с подрядчиками два энергосервисных контракта, эффект от которых ожидается на уровне не менее 510 млн. кВтч. за 2018-2022 годы.



Олег Бударгин подчеркнул, что реализация энергосервисных мероприятий позволит добиться устойчивого эффекта в части снижения потерь электроэнергии, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей Астраханской области.



Отдельное внимание было уделено реализации мероприятий, необходимых для технологического присоединения к сетям заявителей и раскрытия всего социально-экономического потенциала региона.



Особые усилия энергетики прикладывают для своевременного удовлетворения потребностей в качественном электроснабжении активно развивающегося в настоящий момент сектора жилищного строительства. Также МРСК Юга решает вопросы обеспечения дополнительными свободными мощностями районов, в которых ощущается её нехватка.



Для удобства индивидуальных предпринимателей, а также представителей малого и среднего бизнеса Астраханской области с марта 2017 года у данной категории потребителей появилась возможность подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям компании в многофункциональных центрах предоставления муниципальных услуг (МФЦ).



Губернатор области отметил заинтересованность в укреплении сотрудничества с электросетевой компанией для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона. Александр Жилкин выразил уверенность о том, что соглашение позволит реализовать важные проекты в сфере электроэнергетики на территории региона.



- Хочу поблагодарить «Россети», МРСК Юга и «Астраханьэнерго» за эффективную работу. Мы будем максимально тесно сотрудничать по всем направлениям, координация деятельности с таким важным партнером открывает большие перспективы для обеих сторон, – прокомментировал соглашение Александр Жилкин.