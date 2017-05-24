Компания "Т Плюс" приступила к ремонту тепловых сетей в Новоюжном районе столицы Чувашии

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
25 мая 2017, 10:16
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
В рамках подготовки к отопительному периоду 2017/2018 гг. филиал «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс приступил к плановым ремонтным работам на оборудовании теплосетевого хозяйства в Новоюжном районе города Чебоксары.
В настоящее время компанией ведутся работы по замене изношенных участков трубопроводов вдоль Марпосадского шоссе. В общей сложности здесь будет выполнена перекладка 322 п.м. труб. Ограничений по горячему водоснабжению жилого сектора, в связи с проведением данных ремонтных работ, не планируется.
Всего в ходе текущей ремонтной компании энергетики подготовят к эксплуатации в Чебоксарах свыше 64 км тепловых сетей в однотрубном исчислении, в том числе будет проведена замена порядка 0,5 км трубопроводов теплосети.
Реализация ремонтных мероприятий филиалом «Марий Эл и Чувашии» Т Плюс осуществляется в рамках программы "Re: Конструкция 2017", старт которой Группой «Т Плюс» на всех территориях присутствия компании был дан в мае. Программа направлена на повышение качества услуг теплоснабжения для конечных потребителей, что предполагает ужесточение стандартов проведения диагностики в летний период и выполнения ремонтных работ.
В столице Чувашии работы на тепловых сетях ведутся с использованием современных энергоэффективных материалов. В частности, для замены применяются трубопроводы в пенополиуретановой изоляции.
Отдельное внимание будет уделено благоустройству территории после завершения ремонтов – данный вопрос также взят компанией на усиленный контроль.