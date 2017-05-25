"Ленэнерго" открыло онлайн-приемную по вопросам благоустройства

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
25 мая 2017, 16:37
Рубрика: Энергетика
Метки: ЛЕНЭНЕРГО
ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») открыло на официальном сайте компании онлайн-приемную по вопросам качества благоустройства территории на своих объектах строительства и реконструкции. Собственник участка может в режиме онлайн оставить свои замечания по качеству выполненных работ.
«Ленэнерго» в установленные сроки восстановила благоустройство на своих объектах в Санкт-Петербурге, которые были построены в рамках реализации программы исполнения накопленных обязательств по технологическому присоединению. При этом электросетевая компания продолжает проводить различные виды работ – ремонтные и строительные – на собственных объектах в рамках текущей деятельности.
Собственники объектов, на которых были проведены работы, могут в онлайн-режиме обратиться в электросетевую компанию, если у них есть замечания к качеству благоустройства территории. Онлайн-приемная по вопросам благоустройства доступна на официальном сайте компании lenenergo.ru.
В 2016 году «Ленэнерго» выполнило беспрецедентный объем работ по технологическому присоединению заявителей к сетям. В Санкт-Петербурге компания исполнила более 10,5 тысяч договоров. Из них 124 жилых дома, 37 школ и детских садов, 13 котельных, 10 зданий высших учебных заведений, 7 спортивных объектов и 6 медицинских учреждений. За полгода «Ленэнерго» выполнило в городе пятилетний план по строительству и реконструкции линий и электросетевых объектов.
Прокладка кабельных линий, установка новых трансформаторных подстанций и первоначальное благоустройство были завершены в 2016 году. По действующей технологии для финального благоустройства, в том числе асфальтирования и засева газонов, необходимы благоприятные погодные условия. С наступлением весны «Ленэнерго» завершило восстановительные работы.