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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МРСК Центра и Приволжья вложит 18 млн руб. в создание сетевой инфраструктуры для рязанских нефтяников

МРСК Центра и Приволжья вложит 18 млн руб. в создание сетевой инфраструктуры для рязанских нефтяников

25 мая 2017, 09:15
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ

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В рамках договора с АО «Транснефть-Верхняя Волга» на технологическое присоединение подстанции (ПС) ГПС «Шилово-3» филиал «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» ведет строительство социально и экономически значимого энергообъекта в д. Мосолово Шиловского района Рязанской области.

В соответствии с инвестиционной программой энергетиками будет построена двухцепная отпайка 110 кВ на ПС ГПС «Шилово-3» от ВЛ 110 кВ Шелухово-Парская и ВЛ 110 кВ Истье-Парская. Общая сумма капитальных вложений в создание современной надежной сетевой инфраструктуры для энергоснабжения объектов нефтяной отрасли составит почти 18 млн рублей.

Проектно-изыскательские работы были завершены в прошлом году, сейчас полным ходом ведутся строительно-монтажные работы по возведению свыше трех километров линий электропередачи 110 кВ для подключения подстанции, которая будет снабжать электроэнергией головную нефтеперекачивающую станцию «Шилово-3». Пуск данного объекта, возводимого АО «Транснефть-Верхняя Волга», позволит увеличить объемы транспортировки авиатоплива в Московский регион. По данным нефтяников, реализация проекта также позволит создать новые рабочие места для технического и обслуживающего персонала в Шиловском районе Рязанской области.

Энергетики отмечают, что новая линия будет соответствовать всем современным требованиям надежности и качества.

Компания: ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
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