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Молодежный форум "Горняцкая смена – 2017" пройдет в Хабаровском крае

Молодежный форум Горняцкая смена – 2017 пройдет в Хабаровском крае

25 мая 2017, 14:42
Рубрика: Россия
Метки: НАДЕЖНАЯ СМЕНА

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1 – 5 июня 2017 года в Хабаровском крае пройдёт Молодежный образовательный форум «Горняцкая смена», нацеленный на создание кадрового резерва горнодобывающей отрасли и привлечение талантливой молодёжи в горную промышленность Хабаровского края. В форуме примут участие студенты колледжей и учащиеся школ Хабаровского края, а также молодые специалисты АО «Ургалуголь».

Молодежный образовательный форум «Горняцкая смена» пройдет в числе мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Дня шахтера и 295-летия с начала угледобычи в России. Организаторами проекта выступают АО «СУЭК», АО «Ургалуголь», Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», Чегдомынский горно-технологический техникум при поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края.

Генеральный директор АО «Ургалуголь» Александр Добровольский отмечает: «Форум «Горняцкая смена» − это образовательная среда для молодежи, которой интересно горное дело. Перед АО «СУЭК» в Хабаровском крае стоят новые большие задачи, которые предстоит решать молодому поколению горняков, а это значит, что «Горняцкая смена» будет расти и развиваться!».

В «Горняцкой смене» примут участие студенты 8 колледжей Хабаровского края, среди которых:

  •     Амурский политехнический техникум
  •     Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В.Усенко
  •     Комсомольский-на-Амуре строительный колледж
  •     Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум
  •     Солнечный промышленный техникум
  •     Хабаровский автодорожный техникум
  •     Хабаровский промышленно - экономический техникум
  •     Чегдомынский горно-технологический техникум

Участников ждут командные мероприятия: профориентационные лекции, решение инженерных задач, творческие и спортивные конкурсы. Ключевым мероприятием Форума станет День открытых дверей «EXPO профессий АО «Ургалуголь», в котором также примут участие учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ Верхнебуреинского района и Многопрофильного лицея п. Чегдомын.

Лучшая команда «Горняцкой смены» примет участие в молодежном научно-практическом форуме  «Горная школа» − ежегодном летнем образовательном проекте, направленном на оценку и развитие личностного и профессионального потенциала лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли. «Горная школа −2017» пройдет в июле 2017 года в Республике Бурятия.

Победители также получат  денежные призы и ценные подарки от организаторов.

Страница форума «Горняцкая смена» http://fondsmena.ru/project/forum_gor_smena/

Компания: БФ "Надежная Смена"

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