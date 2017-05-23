Молодежный форум "Горняцкая смена – 2017" пройдет в Хабаровском крае

1 – 5 июня 2017 года в Хабаровском крае пройдёт Молодежный образовательный форум «Горняцкая смена», нацеленный на создание кадрового резерва горнодобывающей отрасли и привлечение талантливой молодёжи в горную промышленность Хабаровского края. В форуме примут участие студенты колледжей и учащиеся школ Хабаровского края, а также молодые специалисты АО «Ургалуголь».



Молодежный образовательный форум «Горняцкая смена» пройдет в числе мероприятий, приуроченных к празднованию 70-летия Дня шахтера и 295-летия с начала угледобычи в России. Организаторами проекта выступают АО «СУЭК», АО «Ургалуголь», Фонд «Надежная смена», Некоммерческое партнерство «Молодежный форум лидеров горного дела», Чегдомынский горно-технологический техникум при поддержке Министерства образования и науки Хабаровского края.



Генеральный директор АО «Ургалуголь» Александр Добровольский отмечает: «Форум «Горняцкая смена» − это образовательная среда для молодежи, которой интересно горное дело. Перед АО «СУЭК» в Хабаровском крае стоят новые большие задачи, которые предстоит решать молодому поколению горняков, а это значит, что «Горняцкая смена» будет расти и развиваться!».



В «Горняцкой смене» примут участие студенты 8 колледжей Хабаровского края, среди которых:

Амурский политехнический техникум

Вяземский лесхоз-техникум им.Н.В.Усенко

Комсомольский-на-Амуре строительный колледж

Николаевский-на-Амуре промышленно-гуманитарный техникум

Солнечный промышленный техникум

Хабаровский автодорожный техникум

Хабаровский промышленно - экономический техникум

Чегдомынский горно-технологический техникум

Участников ждут командные мероприятия: профориентационные лекции, решение инженерных задач, творческие и спортивные конкурсы. Ключевым мероприятием Форума станет День открытых дверей «EXPO профессий АО «Ургалуголь», в котором также примут участие учащиеся 10-х классов общеобразовательных школ Верхнебуреинского района и Многопрофильного лицея п. Чегдомын.



Лучшая команда «Горняцкой смены» примет участие в молодежном научно-практическом форуме «Горная школа» − ежегодном летнем образовательном проекте, направленном на оценку и развитие личностного и профессионального потенциала лучших представителей молодежи горнодобывающей отрасли. «Горная школа −2017» пройдет в июле 2017 года в Республике Бурятия.



Победители также получат денежные призы и ценные подарки от организаторов.



Страница форума «Горняцкая смена» http://fondsmena.ru/project/forum_gor_smena/