 
Подписаться на новости
Пресс-релизы

На Медногорском медно-серном комбинате появился новый тепловоз

На Медногорском медно-серном комбинате появился новый тепловоз

25 мая 2017, 10:06
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК

Обсудить на форуме

47 просмотров

 На Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил очередной тепловоз, прошедший модернизацию на Шадринском автоагрегатном заводе (предприятие машиностроительного комплекса УГМК).  Всего же   на ММСК в наличии    шесть тепловозов, которые задействованы для перевозки грузов, сырья и готовой продукции по территории предприятия, три из них уже прошли модернизации, в процессе которой на них установлены современные двигатели, генераторы, компрессоры и кабины управления. Для машиниста созданы комфортные условия труда.

- Но самый главный козырь обновленных локомотивов - это экономичный двигатель, позволяющий снизить расход топлива на 30%, - рассказывает начальник железнодорожного цеха Евгений Савенков, - так если на старом тепловозе на один час работы приходится тратить 19 литров дизельного топлива, то на ТЭМ-2 УГМК этот показатель колеблется в пределах 14 литров.

- Обучение машинистов для работы на новых тепловозах было организовано заранее, -   говорит Малик Зиянгулов, мастер службы тяги ЖДЦ, - в принципе сама система управления локомотивом не изменилась, поэтому больше внимания было уделено    изучению системы электроники и навигации для повышения безопасности движения.

Программа обновления подвижного состава комбината предусматривает модернизацию всех тепловозов. В августе нынешнего года  планируется отправить в Шадринск  еще один локомотив. По истечении пяти месяцев, а именно столько времени уходит на модернизацию одного тепловоза, медно-серный комбинат получит четвертый по счету ТЭМ-2 УГМК.

Компания: УГМК
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!