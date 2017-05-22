На Медногорском медно-серном комбинате появился новый тепловоз

Современное состояние и тенденции развития композиции
25 мая 2017, 10:06
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: УГМК
На Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) поступил очередной тепловоз, прошедший модернизацию на Шадринском автоагрегатном заводе (предприятие машиностроительного комплекса УГМК). Всего же на ММСК в наличии шесть тепловозов, которые задействованы для перевозки грузов, сырья и готовой продукции по территории предприятия, три из них уже прошли модернизации, в процессе которой на них установлены современные двигатели, генераторы, компрессоры и кабины управления. Для машиниста созданы комфортные условия труда.
- Но самый главный козырь обновленных локомотивов - это экономичный двигатель, позволяющий снизить расход топлива на 30%, - рассказывает начальник железнодорожного цеха Евгений Савенков, - так если на старом тепловозе на один час работы приходится тратить 19 литров дизельного топлива, то на ТЭМ-2 УГМК этот показатель колеблется в пределах 14 литров.
- Обучение машинистов для работы на новых тепловозах было организовано заранее, - говорит Малик Зиянгулов, мастер службы тяги ЖДЦ, - в принципе сама система управления локомотивом не изменилась, поэтому больше внимания было уделено изучению системы электроники и навигации для повышения безопасности движения.
Программа обновления подвижного состава комбината предусматривает модернизацию всех тепловозов. В августе нынешнего года планируется отправить в Шадринск еще один локомотив. По истечении пяти месяцев, а именно столько времени уходит на модернизацию одного тепловоза, медно-серный комбинат получит четвертый по счету ТЭМ-2 УГМК.