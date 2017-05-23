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Новости компаний

Ноу-хау ГК IEK: испытание качеством пройдено!

Ноу-хау ГК IEK: испытание качеством пройдено!

25 мая 2017, 17:18
Рубрика: Новости компаний
Метки: IEK

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На производственном комплексе ГК IEK в Ясногорске Тульской области вступил в действие уникальный испытательный стенд для металлических кабеленесущих систем.

Постоянное увеличение спроса на металлические лотки IEK® вызвало необходимость значительного увеличения выпуска этой продукции и расширения ее ассортимента. Одновременно развивается и испытательная база ГК IEK. В то же время на рынке появляются новые требования к качеству продукции и нормативы, которым должны соответствовать металлические лотки, в частности, показатель безопасной рабочей нагрузки (БРН). Требования отечественного и международного рынка к сопроводительной документации, подтверждающей качество продукции, побудили компанию разработать собственный автоматизированный стенд по испытанию металлических лотков на показатель БРН.

Инновационные технологические решения, специальное программное обеспечение, высочайшая точность получаемых результатов позволяют утверждать, что эта установка уникальна и не имеет аналогов в России. Стенд спроектирован и смонтирован таким образом, чтобы проводить испытания продукции согласно требованиям стандартов качества, в частности, ГОСТ 52868-2007. Стенд дает возможность смонтировать и испытать многопролетную схему лотков общей длинной до 9 метров, при этом нагрузка распределяется равномерно по всей длине схемы, имитируя вес проложенного в лотке кабеля.

Новый испытательный стенд — настоящее ноу-хау ГК IEK. Он может считаться настоящим аттестатом зрелости и подтверждением высочайшего профессионализма и ответственности специалистов, инженеров и рабочих компании.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: Группа компаний IEK
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