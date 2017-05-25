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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Первые соревнования специалистов по учету электроэнергии стартовали в МРСК Северо-Запада

Первые соревнования специалистов по учету электроэнергии стартовали в МРСК Северо-Запада

25 мая 2017, 14:59
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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25 мая состоялось открытие первых в МРСК Северо-Запада (входит в группу компаний «Россети») соревнований профессионального мастерства персонала структурных подразделений по учету электрической энергии. Первенство проходит на базе учебного полигона ПАО «Ленэнерго» в поселке Терволово Ленинградской области.

С приветственным словом к участникам и гостям обратился генеральный директор МРСК Северо-Запада Александр Летягин: «Это наши первые соревнования бригад по учету электроэнергии, и я думаю, что мастерство, которое вы демонстрируете в своей ежедневной работе, позволит достойно пройти все этапы и проявить все свои профессиональные качества. Удачи, успехов и честной борьбы!»

Успешного прохождения этапов пожелал участникам главный эксперт управления по развитию учета электроэнергии и энергосервисной деятельности ПАО «Россети» Александр Макаров. Он отметил, что своим трудом, умением и мастерством энергетики создают новую страницу истории МРСК Северо-Запада.

Главный судья соревнований – заместитель генерального директора МРСК Северо-Запада по развитию и реализации услуг Вадим Федоров подчеркнул, что соревнования данного профиля проходят в рамках объявленного в 2017 году в группе компаний «Россети» года борьбы с потерями электроэнергии.

«Задача соревнований – не только выбрать лучших специалистов, но и обменяться ценным опытом. Уверен, команды-участники станут проводниками новых практик, которыми они поделятся в ходе соревнований и внедрят в своих филиалах», - сказал Вадим Федоров.

На церемонии открытия состоялась жеребьевка команд для определения порядка прохождения семи этапов, включающих в себя проверку знаний правил и норм по выполнению работ с приборами учета электроэнергии, проверку технического состояния и схем включения счетчиков электроэнергии, замену счетчиков, проверку правильности программирования однофазного и трехфазного интеллектуального прибора учета.

Также команды продемонстрируют знания основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, навыки выявления хищений электроэнергии, в том числе умение оформлять акты о неучтенном потреблении. Седьмым этапом навыки ввода данных в автоматизированную информационную систему «Транспорт электроэнергии».

Команда, которая по итогам двух дней одержит победу, представит МРСК Северо-Запада на всероссийских соревнованиях специалистов по учету электрической энергии ПАО «Россети».

На территории полигона для участников и гостей первенства развернута выставка ведущих производителей приборов, оборудования и программного обеспечения для организации учета электроэнергии, где представлены их новейшие разработки.

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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