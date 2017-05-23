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Пресс-релизы

РУСАЛ и губернатор Волгоградской области договорились о создании технологической долины

РУСАЛ и губернатор Волгоградской области договорились о создании технологической долины

25 мая 2017, 15:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РУСАЛ

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 ОК РУСАЛ (торговый код на Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, на Московской бирже RUAL/RUALR), один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявляет о достижении   договоренностей с губернатором Волгоградской области по созданию производственного кластера.

На рабочей встрече присутствовали президент РУСАЛа Олег Дерипаска, генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев, полномочный представитель Президента РФ в Южном федеральном округе Владимир Устинов и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Создание Волгоградской технологической долины стало возможным благодаря достигнутым ранее договоренностям с областной администрацией и поставщиком электроэнергии по развитию производственной площадки Волгоградского алюминиевого завода (ВгАЗ), где планируется перезапуск электролизных  мощностей, а также в 2018 году будет организован   выпуск обожженных анодов и  реконструировано производство алюминиевых пигментов.

Концепция проекта Волгоградской технологической долины – создание новых перерабатывающих производств в непосредственной близости от производителя первичного алюминия с возможностью прямых поставок жидкого металла. Аналогичную концепцию также планируется  реализовать с участием РУСАЛа в Хакасии и Красноярском крае.

На территории технологической долины в Волгограде будут выпускать продукцию высоких переделов (экструзия) и конечную продукцию: строительные материалы, автокомпоненты, сооружения и конструкции на базе алюминиевого профиля. По предварительным подсчетам, благодаря запуску Волгоградской технологической долины будет создано 2-3 тыс.  рабочих мест. Только в производство первичного алюминия и полуфабрикатов на ВгАЗе будет инвестировано порядка 9,6 млрд рублей, в производство продукции высоких переделов на территории долины – еще около 2,7 млрд рублей. Проводится также предварительная оценка  инвестиций в производство конечной продукции на территории долины. Волгоград,  находясь в 1700 км от Санкт-Петербургского и  в 700 км от Новороссийского  портов с прямыми выходами к европейским рынкам и Персидскому заливу,  удобно расположен  для логистики производств, ориентированных на экспорт.

Готовится обоснование создания в регионе особой экономической зоны (ОЭЗ), позволяющей снизить риски для будущих инвесторов  благодаря особому  режиму ведения бизнеса.

«Высокий интерес к созданию еще одной технологической долины говорит о перспективности развития новых перерабатывающих производств именно в этом формате. Открытие производств в Волгоградской технологической долине будет способствовать росту налоговых отчислений и социально-экономическому развитию региона», – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьев.  

Компания: ОК РУСАЛ

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