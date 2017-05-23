Размер просроченной задолженности АО "ТНС энерго Тула" перед тульским филиалом МРСК Центра и Приволжья превысил 3 млрд. рублей

Современное состояние и тенденции развития композиции
25 мая 2017, 17:29
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ТУЛЭНЕРГО
Объем дебиторской задолженности АО «ТНС энерго Тула» за услуги по передаче электроэнергии перед филиалом ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Тулэнерго» продолжает увеличиваться и по состоянию на 24 мая 2017 года достиг 3 005,4 млн. рублей.
При этом филиал «Тулэнерго» по обязательствам на 24 мая текущего года рассчитался с территориальными сетевыми организациями за оказанные услуги по передаче электроэнергии, компенсировал АО «ТНС энерго Тула» потери за март 2017 года и совершил текущие платежи за апрель 2017 года.Недополученные от крупных потребителей услуг по передаче электрической энергии финансовые средства должны быть направлены на ремонт и реконструкцию электроустановок, строительство новых энергообъектов, которые очень важны для нормального прохождения предстоящего осенне-зимнего максимума нагрузок и повышения инвестиционной привлекательности Тульской области. Поэтому большой объем задолженности гарантирующего поставщика напрямую негативно влияет на степень надежности работы сетевого комплекса и уровень качества электроснабжения потребителей региона.