Россия представит достижения отечественной энергетики в рамках экспо-2017

Русская Арктика, атомный ледокол будущего, полярная полусфера, широкая деловая и культурная программа ждут посетителей и участников российского павильона в Астане. В период с 10 июня по 10 сентября 2017 года в г. Астане (Республика Казахстан) состоится Международная специализированная выставка ЭКСПО-2017 на тему «Энергия будущего».



«Мы раскроем главную тему ЭКСПО-2017 через энергетический потенциал нашей страны, – рассказал Генеральный комиссар российской секции, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов, - Ведь Россия располагает самыми разнообразными современными энергетическими ресурсами, как традиционными, так и альтернативными. Мы считаем, что наш потенциал способен предложить перспективные решения многих проблем. В связи с этим, основная задача экспозиции России – показать посетителям наши технологические возможности».



К участию в российской секции на ЭКСПО-2017 было приглашено порядка 200 национальных предприятий и субъектов Российской Федерации. В числе партнеров российского павильона: АО «ОХК «УРАЛХИМ», «Уралкалий», Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом», ПАО «Транснефть», ПАО «Россети», ПАО «ГМК «Норильский никель» и ряд других компаний. Среди регионов России: Республика Татарстан, Свердловская, Челябинская области, Правительство Москвы, Правительство Санкт-Петербурга и другие субъекты РФ.



В рамках участия России на ЭКСПО-2017 будет организована международная деловая программа, посвященная самым актуальным направлениям в энергетической сфере. Главной темой станет поиск глобального энергетического баланса. Программа условно разделена на тематические треки, продолжительность каждого – 1 неделя. Подробная программа доступна на сайте российского павильона (http://www.russiaexpo2017.ru/partners-and-participants/preliminary-program/).



Экспозиция России является одной из крупнейших на ЭКСПО-2017 и составляет более 1 000 кв. м. Выставочная зона раскроет тему энергетического потенциала нашей страны на примере уникального природного региона Русская Арктика.



Прямо на входе посетитель попадет в «Портал энергии» (ENERGY PORTAL). Знакомство с основной экспозицией начнется с вводной инсталляции «Энергия Арктики». Атмосферу арктического региона создадут многогранные декорации со светящейся фактурой арктических льдов, эффект северного сияния и другие зрелищные приемы.



Тема развития и достижения отечественной атомной отрасли раскроется в мультимедийном аттракционе «Полярная полусфера». Внутри аттракциона посетители попадут в атмосферу крайней арктической точки Земли, где каждый желающий сможет прикоснуться к впечатляющей Арктике.



«Энергия будущего» будет раскрыта в тематических секторах, посвященных достижениям отечественной энергетики и разработкам будущего в гидроэнергетике, углеводородной отрасли, секторе альтернативной и возобновляемой энергетики.



В поддержку «Года экологии в России» на экспозиции также будет представлена тема сохранения существующих экологических систем, флоры и фауны. Посетитель увидит динамичные видео-инсталляции: «Природный мир Арктики», «Подводный мир Арктики. Шельф», «Арктическая флора и фауна. Льды». Особое внимание будет уделено проектам сохранения и восстановления популяции редких животных.



В завершении осмотра посетители попадут в зону сменных экспозиций, где на протяжении трех месяцев работы ЭКСПО-2017 российские компании и регионы продемонстрируют передовые технологии по теме международной универсальной выставки и экономический потенциал.



Культурная программа России на ЭКСПО станет заметным дополнением к основным мероприятиям проекта. В рамках ЭКСПО состоится Фестиваль культуры регионов России, в котором примут участие артисты и творческие коллективы из разных уголков России.



Организатором российского участия в EXPO-2017 является Минпромторг РФ. Оператором выставки выступает группа компаний «Формика».