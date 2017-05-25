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Отраслевые новости: Энергетика

Руководитель "Т Плюс" Денис Паслер встретился с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым

Руководитель Т Плюс Денис Паслер встретился с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым

25 мая 2017, 15:18
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС

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В ходе рабочей встречи губернатора Ульяновской области Сергей Морозова и исполняющего обязанности генерального директора Группы «Т Плюс» Дениса Паслера обсуждались итоги прошедшего отопительного сезона и подготовка к осенне-зимнему периоду 2017/2018 годов.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов положительно оценил работу энергетиков в период прохождения отопительного сезона 2016-2017 гг., отметив снижение количества инцидентов на объектах компании.   

Руководитель Группы «Т Плюс» Денис Паслер рассказал, что в 2017 году общий объем средств на подготовку объектов Ульяновского филиала к новому отопительному сезону превысит 650 млн рублей. В том числе дополнительно выделено более 100 млн рублей в рамках  программы "Re: Конструкция 2017".

Участники встречи также обсудили проблему дебиторской задолженности за энергоресурсы муниципальных предприятий и управляющих компаний региона. Стороны пришли к единому видению этой проблемы и договорились о создании  специальной рабочей группы, которая займется поисками путей ее решения.  

В преддверии встречи  губернатор Ульяновской области Сергей Морозов посетил Ульяновскую ТЭЦ-1, принадлежащую Группе «Т Плюс». По итогам визита за заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса, высокий профессионализм, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарственным письмом руководителя региона были награждены А. Алексеев (слесарь по обслуживанию тепловых сетей Заволжского эксплуатационного участка территориального управления по теплоснабжению в г.Ульяновск), А. Горланов (начальник смены электростанции Ульяновской ТЭЦ-1), А. Ершов (начальник смены электростанции Ульяновский ТЭЦ-2), Е. Кирпичев (электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций цеха автоматизированных систем управления технологическим процессом и контрольно- измерительных приборов Ульяновской ТЭЦ-2), С. Сабиров (руководитель направления по эксплуатации химического оборудования химического отделения котлотурбинного цеха Ульяновской ТЭЦ-1) и Ш. Хусаинов (слесарь по обслуживанию тепловых сетей Центрального эксплуатационного участка территориального управления по теплоснабжению в г. Ульяновск).

Компания: ПАО "Т Плюс"

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