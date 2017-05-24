 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

"Сахалинэнерго" выбрало претендентов на звание лучших потребителей в рамках акции "Надежный партнер"

Сахалинэнерго выбрало претендентов на звание лучших потребителей в рамках акции Надежный партнер

25 мая 2017, 09:40
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА

Обсудить на форуме

66 просмотров

 В ПАО «Сахалинэнерго» (входит в группу «РусГидро») выбрали 15 лучших потребителей среди юридических лиц по итогам 2016 года в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер». Компании отбирались по пяти номинациям: промышленные и бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия малого бизнеса и сферы ЖКХ.

Списки лучших потребителей «Сахалинэнерго» станут частью дальневосточного рейтинга, компании также смогут претендовать на победу в своих номинациях в рамках федеральной акции.

Напомним, в прошлом году победителями регионального этапа стали филиал ФГУП «РТРС «Сахалинский ОРТПЦ», ГБУ «Кировский детский дом-интернат» Тымовского района, рыболовецкий колхоз «Дружба» Поронайского района, ООО «Арктик Интернейшнел» Южно-Сахалинска, СНТ «Мечта» из областного центра.
Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, Ассоциации «НП Совет Рынка». Основные задачи акции – укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе. Рейтинги платежной дисциплины потребителей энергоресурсов размещаются на Интернет-сайте www.nprating.ru.

Компания: ПАО "РАО ЭС Востока"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!