"Сахалинэнерго" выбрало претендентов на звание лучших потребителей в рамках акции "Надежный партнер"

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25 мая 2017, 09:40
Рубрика: Энергетика
Метки: РАО ЭС ВОСТОКА
В ПАО «Сахалинэнерго» (входит в группу «РусГидро») выбрали 15 лучших потребителей среди юридических лиц по итогам 2016 года в рамках регионального этапа федеральной акции «Надежный партнер». Компании отбирались по пяти номинациям: промышленные и бюджетные потребители, сельскохозяйственные предприятия, предприятия малого бизнеса и сферы ЖКХ.
Списки лучших потребителей «Сахалинэнерго» станут частью дальневосточного рейтинга, компании также смогут претендовать на победу в своих номинациях в рамках федеральной акции.
Напомним, в прошлом году победителями регионального этапа стали филиал ФГУП «РТРС «Сахалинский ОРТПЦ», ГБУ «Кировский детский дом-интернат» Тымовского района, рыболовецкий колхоз «Дружба» Поронайского района, ООО «Арктик Интернейшнел» Южно-Сахалинска, СНТ «Мечта» из областного центра.
Проект «Надежный партнер» реализуется при поддержке Комитета по экономической политике Совета Федерации РФ, Ассоциации «НП Совет Рынка». Основные задачи акции – укрепление платежной дисциплины в ТЭК, создание единой площадки для диалога поставщиков и потребителей энергоресурсов, консолидация предложений экспертного сообщества по внесению изменений в действующее законодательство. Дальнейшее развитие проекта позволит всем желающим иметь открытый доступ к информации о должниках и размерах их задолженности в любом интересующем регионе. Рейтинги платежной дисциплины потребителей энергоресурсов размещаются на Интернет-сайте www.nprating.ru.