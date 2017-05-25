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Состоялось Третье заседание Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК

Состоялось Третье заседание Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не-ОПЕК

25 мая 2017, 16:19
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Под сопредседательством Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака и Министра нефти Кувейта Иссама  Аль-Марзука состоялось Третье заседание Министерского мониторингового комитета стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств по отслеживанию выполнения обязательств по добровольной корректировке объемов добычи нефти.

Министерский комитет рассмотрел отчет Совместного технического комитета стран ОПЕК и других государств за апрель 2017 года и пришел к выводу, что страны ОПЕК и другие нефтедобывающие страны добились убедительных успехов по исполнению соглашения о корректировке объемов нефтедобычи.

По состоянию на апрель 2017 года, государства-члены ОПЕК и не входящие в ОПЕК нефтедобывающие страны исполнили соглашение на 102%, что на 4 процентных пункта превышает показатели за март 2017 года. Министерский комитет выразил удовлетворение результатами и поступательным движением к выполнению договоренностей о корректировке объемов добычи нефти и призвал участвующие страны обеспечить полное исполнение соглашения.

Также Министерский комитет рассмотрел сложившуюся на рынке ситуацию, в том числе уровень мировых коммерческих запасов нефти, и пришел к выводу о необходимости продления срока действия решения о корректировке объемов нефтедобычи.

«Принято решение рекомендовать Конференции министров стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК государств, которая соберется 25 мая в Вене, продлить срок действия договоренностей о корректировке объемов нефтедобычи на девять месяцев с 1 июля 2017 года», - сообщил Александр Новак.

Кроме того, было решено провести следующее заседание Министерского комитета по мониторингу исполнения соглашения стран ОПЕК и других государств о сокращении добычи нефти в июле 2017 года в Российской Федерации.

Компания: Министерство энергетики РФ
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