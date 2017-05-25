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Отраслевые новости: Россия

Татарстан и "Ростелеком" планируют создать опытную зону сети 5G

Татарстан и Ростелеком планируют создать опытную зону сети 5G

25 мая 2017, 15:57
Рубрика: Россия
Метки: РОСТЕЛЕКОМ

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Министерство информатизации и связи Татарстана, ПАО "Ростелеком" и ПАО "Таттелеком" в четверг подписали протокол о намерениях совместно проработать вопрос строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G.

Церемония подписания протокола состоялась в ходе встречи президента Татарстана Рустама Минниханова с президентом ПАО "Ростелеком" Михаилом Осеевским, на которой были обсуждены вопросы сотрудничества в области развития телекоммуникационной инфраструктуры региона, реализации совместных проектов, в том числе в сфере устранения цифрового неравенства.

"Согласно протоколу стороны планируют совместно разработать проект строительства в Татарстане опытной зоны сети мобильной связи пятого поколения 5G, а также решить вопросы предоставления ресурсов сетей связи и радиочастотного ресурса, получения всех необходимых разрешений на использование частот и оборудования в опытной зоне", — говорится в сообщении Мининформсвязи Татарстана.

В течение полугода стороны намерены согласовать план действий и объем инвестиций. Региональное министерство отмечает, что оно заинтересовано в расширении услуг связи, оказываемых населению республики, а "Ростелеком" и "Таттелеком", в свою очередь, обладают необходимыми радиочастотными ресурсами и сетевой инфраструктурой для создания опытной зоны по отработке технологий строительства, запуска и эксплуатации таких сетей связи.

Сеть мобильной связи 5G — новое поколение мобильной связи, логичное продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Ожидается, что коммерческая эксплуатация 5G начнется после 2020 года. Рекордная скорость передачи данных в опытных зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении 8K (Ultra HD). 5G призван стать одной из опорных технологий в цифровой экономике. Он будет активно задействован не только для связи между людьми и их устройствами, но и в таких направлениях как интернет вещей, умный город, умный дом, умный транспорт и другие для фиксации и передачи параметров и данных от самых различных устройств и источников.

Источник: РИА Новости.

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