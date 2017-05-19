 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Чувашэнерго" продолжается работа по выполнению ремонтной программы

В Чувашэнерго продолжается работа по выполнению ремонтной программы

25 мая 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО

Обсудить на форуме

175 просмотров

По итогам 4 месяцев в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» отремонтировано 33 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, выполнен комплексный ремонт 1 подстанции 35/10 кВ. Помимо этого, ведутся работы по расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.

Всего в 2017 году в филиале «Чувашэнерго» планируется отремонтировать 745,8 км линий электропередачи всех классов напряжения и 422 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 21 подстанции 110/35/10/6 кВ. Также предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковых растительности общей площадью 460,8 га.

Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в электроустановках.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!