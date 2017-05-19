В "Чувашэнерго" продолжается работа по выполнению ремонтной программы

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
25 мая 2017, 17:10
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ЧУВАШЭНЕРГО
По итогам 4 месяцев в филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Чувашэнерго» отремонтировано 33 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, выполнен комплексный ремонт 1 подстанции 35/10 кВ. Помимо этого, ведутся работы по расчистке трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.
Всего в 2017 году в филиале «Чувашэнерго» планируется отремонтировать 745,8 км линий электропередачи всех классов напряжения и 422 трансформаторных подстанции 10/6/0,4 кВ, провести капитальный ремонт 21 подстанции 110/35/10/6 кВ. Также предусмотрена расчистка трасс линий электропередачи всех классов напряжения от древесно-кустарниковых растительности общей площадью 460,8 га.
Проведение ремонтных работ направлено на обеспечение надлежащего уровня надежности электросетевого оборудования, бесперебойного электроснабжения потребителей Чувашской Республики, предотвращения нарушений и отказов в электроустановках.