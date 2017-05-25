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В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую плавучую солнечную ферму

В Китае ввели в эксплуатацию крупнейшую плавучую солнечную ферму

25 мая 2017, 17:50
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

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В Хуайнане завершилось строительство самой крупной в мире плавучей солнечной электростанции мощностью 40 мегаватт. Ферму возвели на территории затопленной площадки по добыче угля, сообщает Digital Trends.

Производитель фотоэлектрических инверторов Sungrow Power Supply Co подключила к сети крупнейшую плавучую солнечную ферму. Электростанцию возвели на затопленной территории угольного месторождения в Хуайнане, провинции Аньхой. Затопление произошло в результате дождей и оседания грунта. Уровень воды на площадке достигает 4-10 метров.

Электростанция оборудована солнечными инверторами Sungrow Power Supply Co. По мощности солнечная ферма превосходит аналогичные проекты по всему миру. Ранее рекордсменом была солнечная ферма мощностью 20 мегаватт, так же расположенная в провинции Аньхой.

В марте 2018 года в Японии откроется станция мощностью 13,7 МВт. Ежегодно 180 тысяч кв. метров солнечных модулей будут генерировать 16170 МВт*ч — этой энергии хватит на оснащение 5000 домов. Крупный полигон для плавающих солнечных панелей также строят в Сингапуре.

В ближайшие 8 лет плавучие солнечные фермы получат широкое распространение, прогнозирует консалтинговая фирма Grand View Research. Глобальный рынок плавучих солнечных панелей вырастет с $13,8 млн в 2015 году до $2,7 млрд в 2025. В ближайшие 3 года ежегодный рост выручки составит 50%. Наиболее активно рынок будет расти в Японии, Великобритании, Китае и Бразилии.

Китай планирует строить на воде не только объекты для сбора солнечной энергии, но и АЭС. Атомную электростанцию построят в Южно-Китайском море в ближайшие 5 лет. Для Китая развитие альтернативной энергетики необходимая мера. Почти 50% мировой эмиссии углекислого газа теплоэлектростанциями приходится на долю КНР. Власти страны уже закрыли 18 угольных электростанций, а в 2017 году закроют еще 85. Кроме того, Китай стал мировым лидером по суммарной мощности солнечных станций и инвестициям в чистую энергетику.

Источник: Хайтек.

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