В Коми филиале "Т Плюс" стартует "RE: Конструкция"

О выставке Связь-2017 рассказывают
25 мая 2017, 17:36
Рубрика: Энергетика
Метки: Т ПЛЮС
Хотя на всей территории республики продолжается отопительный сезон, филиал «Коми» Группы «Т Плюс» ведет активную подготовку к летней ремонтной кампании, которая затронет как оборудование теплоисточников, так и тепловые сети. Именно замена ветхих трубопроводов и последующее благоустройство территорий станут приоритетом при подготовке к следующему осенне-зимнему периоду. С этой целью в 13 филиалах «Т Плюс», в том числе в филиале «Коми», стартует программа «Re: Конструкция». Она предполагает дополнительные вложения в повышение надежности систем теплоснабжения и особое внимание к восстановлению участков дорог, тротуаров и газонов по окончании ремонта тепловых сетей.
Филиал «Коми» Группы «Т Плюс» планирует провести в городах своего присутствия благоустройство свыше 100 объектов. На эти цели выделено 7,9 млн. рублей – почти на треть больше, чем в 2016-м. Наиболее крупные объемы работ запланированы в Ухте и Сыктывкаре.
Благоустройство территорий начнется сразу по окончании отопительного сезона. В числе первоочередных - объекты, на которых осенью и зимой проводился аварийный ремонт трубопроводов: из-за холодной погоды и снежного покрова дорожное покрытие в таких случаях восстанавливалось по временной схеме.
Всего в межотопительный период планируется обновить 4 тысячи квадратных метров внутриквартальных дорог, тротуаров и газонов. Подрядные организации проведут восстановление дорожного покрытия, газонов (отсыпка черным грунтом с посевом многолетних трав), укладку тротуарной плитки, установку бортового камня. За ходом работ будет установлен постоянный жесткий контроль.