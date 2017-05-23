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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Вездеходы и мобильный ситуационный центр энергетиков показали на выставке спецтехники в Хабаровске

Вездеходы и мобильный ситуационный центр энергетиков показали на выставке спецтехники в Хабаровске

25 мая 2017, 15:26
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МЭС ВОСТОКА

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ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в преддверии 15-летия компании на выставке в Хабаровске представила технику, которая используется на подстанциях и линиях электропередачи Дальнего Востока.

Особый интерес у хабаровчан вызвали специальные колесные и гусеничные вездеходы, способные ездить по бездорожью, болоту и глубокому снегу. На таких машинах доставляют специалистов-энергетиков и снаряжение в труднодоступные места для работ на линиях электропередачи.

Главной машиной выставки стала эксклюзивная разработка для ФСК ЕЭС – мобильный ситуационно-аналитический центр разработанный на базе двух КАМАЗов. МСАЦ – это командный пункт для оперативного сбора, обработки информации, координации действии при проведении международных мероприятий и ликвидации последствий ЧС.

Впервые мобильные центры использовались во время саммита АТЭС во Владивостоке, в дальнейшем комплекс участвовал в обеспечении энергоснабжения Петербургского международного экономического форума, Восточного экономического форума, Всемирной летней Универсиады в Казани, XXII зимних Олимпийских игр и XI зимних Паралимпийских игр в Сочи.

Всего в автопарке дальневосточного филиала ФСК ЕЭС 491 единица спецтехники.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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