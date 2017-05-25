Во Владимире стартует программа "Т Плюс" "Re: Конструкция 2017"

С 23 мая специалисты Владимирского филиал «Т Плюс» продолжили работы по подготовке тепловых сетей областного центра к новому отопительному сезону. Перерыв был связан с возобновлением отопительного сезона для объектов социальной сферы с 10 по 22 мая. Обновленный график проведения плановых ремонтных работ на тепловых сетях согласован с Управлением ЖКХ администрации г. Владимира, доведен до представителей УК и ТСЖ города, а также опубликован на сайте АО «Владимирские коммунальные системы».



«Хочу отметить, что минувший осенне-зимний период Владимирский филиал прошел без серьезных сбоев в теплоснабжении города. Такой положительный результат, во многом, был достигнут благодаря успешно проведенной ремонтной кампании. В этом году во всех филиалах Группы «Т Плюс» стартует новая инвестиционная программа, ориентированная на модернизацию тепловых сетей – «RE: Конструкция 2017». В рамках этой программы объем инвестиций на подготовку к ОЗП будет увеличен по сравнению с 2016 годом на 12%», - отметил директор Владимирского филиала «Т Плюс» Александр Королев.



Общий объем средств на подготовку объектов Владимирского филиала к новому отопительному сезону в рамках программы «Т Плюс» «Re: Конструкция 2017» превысит 718 млн. рублей. Из них на ремонтную программу будет направлено 388,26 млн. руб., на техническое перевооружение и реконструкцию – 330,15 млн. руб. В рамках инвестиционной программы будет заменено 8 км тепловых сетей (в трассе), произведена замена изоляции на участках общей протяженностью 22 км.



В рамках программы «Re: Конструкция 2017» специалистами филиала будет усилен контроль над благоустройством после завершения работ на тепловых сетях, а также над соблюдением стандартов безопасности по ограждению ремонтных участков трубопроводов. Как и последние два года энергетики ставят перед собой задачу сократить сроки проведения гидравлических испытаний благодаря использованию современных технических и организационных методов диагностики и ремонта. Будет продолжено и использование временных трубопроводов (шунтов) во время проведения реконструкций для того, чтобы минимизировать сроки отключения горячего водоснабжения у клиентов.