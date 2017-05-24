"Зелёная" энергетика теряет поддержку в Белом доме, но становится существенным стимулом экономического роста в США

Уже на четвёртый день своего пребывания на посту Президента США Дональд Трамп подтвердил, что сторонники альтернативных источников энергии больше не будут находить поддержку в высших эшелонах власти. Он подписал указы о возобновлении спорных проектов строительства нефтепроводов Keystone X и Dakota Access, которые были заблокированы прежним президентом Бараком Обамой. Это было ударом для тех, кто работал над разработкой альтернативных источников энергии.

Предположительно, кто-то в новой администрации был в курсе результатов исследования, опубликованных в октябре 2016 года британской компанией Ernst & Young LLP, в которых утверждалось, что США при президенте Трампе потеряет свой статус приоритетного рынка возобновляемых источников энергии для инвесторов. Если это предположение и достигло Трампа - кандидата в президенты, оно, явно, не произвело на него впечатления, но Трампу - президенту будет трудно игнорировать очередной доклад, опубликованный в тот же день, когда он «вернул проекты трубопроводов в игру».

Статистические данные от Управления энергетики и занятости Министерства энергетики США достаточно убедительные: в предыдущем году в секторе, определённом Департаментом энергетики как Electric Power Generation (Выработка электроэнергии), занятость составляла 43 процента от числа работающих (374 000 человек) в энергетике, в то время как в традиционном секторе выработки электроэнергии на ископаемом топливе это показатель был всего 22 процента (187 117 человек). Другими словами, согласно этим данным, на протяжении периода 2015-2016 г.г. в области солнечной энергетики было занято намного больше американцев, чем в области таких источников электроэнергии, как нефть, газ и уголь вместе взятых.

Министерство энергетики также продемонстрировало, что разрыв увеличивается. Между 2006 годом и сентябрём 2016 года доля электроэнергии, вырабатываемой угольными источниками, сократилась на 53 процента а источниками природного газа - увеличилась на 33 процента За тот же период выработка солнечной энергии увеличилась на более чем 5000 процентов. Только в 2016 году занятость в солнечной индустрии США увеличилась на 25 процентов, в результате чего экономика получила 73000 новых рабочих мест. Занятость в ветровой электроэнергетике возросла ещё больше - на 32 процента. По данным Министерства энергетики, общее число рабочих мест в электроэнергетической отрасли увеличилось на 133 000 и достигло 2,2 миллионов в течение прошлого года.

Президент Трамп пообещал «энергетическую революцию», которая приведёт к получению 50 триллионов долларов США за счёт ранее неиспользованных резервов (таких источников, как сланец, нефть, природный газ), плюс будут обеспечены сотни лет при использовании резервов чистого угля. Это будет на самом деле контрреволюция, если судить по заключению Управления энергетики и занятости: независимо от того, производится ли электроэнергия электростанциями, работающими на природном газе, или солнечными электростанциями, при всё более низких ценах, сокращается ли потребление энергии благодаря «умным» энергосистемам и транспортным средствам с малым расходом топлива, инновации в области энергетики становятся важным стимулом экономического роста в Америке. Признаки того, что реальная энергетическая революция в США уже происходит, достаточно очевидны.