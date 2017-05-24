Компания "Кубаньэнерго" провела День открытых дверей для Кубанских школьников

Тимашевским филиалом ПАО «Кубаньэнерго» (группа компаний «Россети») проведен день открытых дверей для учащихся Роговской средней школы №15.



Ребятам провели экскурсию на Роговской сетевой участок и подстанцию 110 кВ «Роговская». Рассказали о работе энергооборудования и труде энергетиков, а после экскурсии на базе школы провели занятие по электробезопасности.



– Экскурсия дала детям возможность не просто узнать, но и увидеть, как распределяется электроэнергия на подстанции, как она попадает в наши дома. Сколько знаний, умений, специальных приспособлений и инструментов используется энергетиками для безопасной и безаварийной работы, – рассказала преподаватель школы Ольга Дзюба.



При проведении урока по электробезопасности школьникам продемонстрировали видеофильмы о безопасном использовании электроэнергии. Рассказали об опасности электротока и безопасном с ним обращении.



– Теперь я знаю сам и смогу рассказать друзьям, как опасно электричество, но и как интересно с ним работать. Буду лучше изучать в школе физику и математику и тоже постараюсь стать энергетиком и давать людям свет и тепло – поделился учащийся шестого класса Данил Дзюба.



Ну а самая интересная для детей часть урока наступила, когда ребята смогли попробовать свои силы в оказании первой помощи человеку, пострадавшему от электрического тока. На примере учебного манекена-тренажера малышам, и подросткам представилась возможность самостоятельно попробовать свои силы в оказании первой помощи, а также на практике закрепить основные навыки по спасению человека.



– Правилами обращения с электричеством нередко пренебрегают не только дети, но и взрослые. Предупредить беду, рассказать о таящейся опасности в казалось бы привычных вещах – наша главная задача. Ведь безопасного электричества просто не бывает, – подчеркнул директор Тимашевских электросетей Сергей Соболев.