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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым

Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым

26 мая 2017, 16:52
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопрос транспортировки российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстана.

4 апреля 2017 года между Минэнерго России и НХК «Узбекнефтегаз» был подписан Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, создание двусторонней Рабочей группы с участием представителей Казахстана. В настоящее время стороны приступили к изучению вариантов реализации механизма поставок нефти из России в Узбекистан транзитом через Казахстан.

В ходе встречи также обсуждался вопрос взаимодействия по линии международных организаций, включая ФСЭГ и ЭЭС СНГ.

Кроме того, Министры двух стран отметили положительное воздействие совместных скоординированных действий стран-производителей нефти ОПЕК и не-ОПЕК на мировой рынок энергоресурсов.

Компания: Министерство энергетики РФ
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