Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Казахстана Канатом Бозумбаевым

Современное состояние и тенденции развития композиции
26 мая 2017, 16:52
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак провел встречу c Министром энергетики Республики Казахстан Канатом Бозумбаевым.
Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе вопрос транспортировки российской нефти в Узбекистан через территорию Казахстана.
4 апреля 2017 года между Минэнерго России и НХК «Узбекнефтегаз» был подписан Меморандум о сотрудничестве, предусматривающий, в частности, создание двусторонней Рабочей группы с участием представителей Казахстана. В настоящее время стороны приступили к изучению вариантов реализации механизма поставок нефти из России в Узбекистан транзитом через Казахстан.
В ходе встречи также обсуждался вопрос взаимодействия по линии международных организаций, включая ФСЭГ и ЭЭС СНГ.
Кроме того, Министры двух стран отметили положительное воздействие совместных скоординированных действий стран-производителей нефти ОПЕК и не-ОПЕК на мировой рынок энергоресурсов.