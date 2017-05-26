Экономика так не оцифруется

Проект программы "Цифровая экономика", разрабатывающейся по поручению Владимира Путина, чтобы создать в России не менее десяти компаний — "национальных чемпионов" в сфере высоких технологий, необходимо "системно переработать", считают члены экспертного совета при правительстве РФ (ЭС). По их мнению, документ в нынешнем виде не учитывает глобальный характер развития экономики и отраслевые риски вроде "закона Яровой" и на текущий момент представляет собой "компиляцию из ряда отраслевых планов и программ".



В распоряжении "Ъ" оказалось направленное в адрес главы Минкомсвязи Николая Никифорова заключение ЭС на проект программы "Цифровая экономика". В нем представлены как замечания, так и предложения по корректировке документа. К первым, например, относится то, что, по мнению членов ЭС, проект программы представляет собой "компиляцию из ряда отраслевых планов и программ". По их мнению, заявленные цели и показатели трудно оценить — в частности, нет базовых сравнительных величин, как нет и анализа текущего уровня развития цифровой экономики, следует из заключения.



Программа исходит из консервативного сценария, предполагающего, "что ничего нового и существенного в области влияния IT на общество и экономику не произойдет", утверждается в документе. Это приведет к тому, что в 2025 году России понадобится новая аналогичная программа, ведь фундаментальная характеристика сферы ИКТ — скорое внедрение новых технологий, появление которых невозможно предусмотреть, считают эксперты. Кроме того, в документе "отсутствует целостное понимание причинно-следственных связей". Например, принятие стандартов предусматривается после создания систем, указывают эксперты.



По их мнению, цифровая экономика как уклад должна затрагивать все сферы социально-экономической деятельности, а в проекте программы ее развитие ограничено только госрегулированием, информационной инфраструктурой; НИОКР, кадрами, образованием, информбезопасностью, госуправлением, "умными городами" и цифровым здравоохранением. В программу не попало большинство отраслей реального сектора (энергетика, промышленность, финансы и т. д.), сетуют авторы заключения, добавляя, что также не предлагается и мер "по развитию ГЧП, поддержке малого и среднего бизнеса, стартапов". Не рассматривает программа и электронную торговлю, притом что отрасль демонстрирует высокие темпы роста. Наконец, составители "Цифровой экономики" не учли риски, например "пакет Яровой", констатируют эксперты.



В Минкомсвязи "Ъ" сообщили, что программа определяет цели и задачи развития ключевых институтов, в рамках которых создаются условия для развития цифровой экономики. Цифровое развитие иных отраслей, не охваченных программой, должно осуществляться на основании принятых или подлежащих принятию отраслевых документов стратегического планирования, считают в Минкомсвязи. Декларируемая цель программы — создание "экосистемы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровом виде являются ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической деятельности, что повышает конкурентоспособность страны, качество жизни граждан, обеспечивает экономический рост и национальный суверенитет". Согласно проекту, в 2025 году число уезжающих высокотехнологичных специалистов в возрасте до 40 лет, получавших образование в России, должно сократиться втрое по отношению к 2017-му; к 2020 году сети 5G должны быть внедрены во всех городах-миллионниках; к 2020 году доля домохозяйств, оснащенных широкополосным доступом в интернет на скорости 100 Мбит/с, в России должна достичь 50%, а к 2025 году — 97%.



Сами эксперты предлагают развивать в России ключевые компетенции, лежащие в области математического моделирования и программирования платформ и сред для нового поколения интернета. "Если программа будет включать в себя создание собственных платформ цифровой экономики, Россия сменит свою роль на мировом IT-рынке с квалифицированного потребителя на производителя, участвующего в распределении многомиллиардных доходов от IT",— говорится в отзыве. При этом в проекте программы "Цифровая экономика", который 11 мая был внесен в правительство врио министра связи и массовых коммуникаций Сергеем Калугиным, говорится, что основным результатом ее реализации должно стать создание не менее десяти национальных компаний-чемпионов — высокотехнологичных предприятий, развивающих сквозные технологии и управляющих цифровыми платформами, которые работают на глобальном рынке.



К проекту "Цифровой экономики" есть вопросы не только у правительственных экспертов. "Не проработана тема высвобождения трудовых ресурсов при цифровизации отраслей и вопрос перепрофилирования кадров",— считает директор по технологическому развитию ФРИИ Сергей Алимбеков. Текущий вариант программы не учитывает пробелы в нынешнем законодательстве, по его мнению, построение цифровой экономики будет затруднено без развитых систем защиты авторских прав и интеллектуальной собственности.



"В целом проект программы — набор пожеланий конкретных участников, смягченных реверансами в сторону общих проблем телекоммуникационных компаний, мультистейкхолдеризма (модели управления с участием всех заинтересованных сторон.— "Ъ"). А также просроченных поручений и пожеланий органов госвласти о контроле того, что им пока не отдали, но хотелось бы,— рассуждает источник "Ъ", знакомый с ходом подготовки "Цифровой экономики".— Общий тренд: плановая суверенная и централизованная цифровая экономика без изменения базового законодательства и в условиях высоких регуляторных рисков, централизованные и контролируемые на территориальном уровне связь и интернет". Собеседник "Ъ" убежден, что над программой необходимо продолжать работу, добавляя, что работа над аналогичными документами в ЕС идет несколько лет.



Источник: Коммерсант.

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