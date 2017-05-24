Филиал "Владимирэнерго" пригласил на работу выпускников Ивановского государственного энергетического университета

24 мая 2017 года в рамках «Года инженера», учрежденного ПАО «Россети», сотрудники филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Владимирэнерго провели День открытых дверей для 15 выпускников электроэнергетического факультета Ивановского государственного энергетического университета имени В.И. Ленина.



Основная цель визита выпускников — знакомство со структурой и функциями филиала «Владимирэнерго» и, конечно же, дальнейшее трудоустройство в нем. Сотрудники филиала презентовали предприятие, рассказав выпускникам ведущего энергетического вуза, обеспечивающего высококвалифицированными кадрами многие энергокомпании страны, о самых востребованных на сегодняшний день специальностях



День открытых дверей получился масштабным и насыщенным: сначала ребята побывали в Суздальском РЭС, где им показали учебный полигон, класс по охране труда и современный диспетчерский мнемонический щит. Затем выпускников познакомили с работой Владимирского учебного центра «Энергетик», в котором осуществляется профессиональная подготовка по рабочим профессиям, дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации инженерно-технических специальностей. Учебный центр «Энергетик» оснащен новейшим высокотехнологичным оборудованием и ежегодно выпускает около тысячи специалистов. Дальнейший путь студентов лежал в «сердце» филиала «Владимирэнерго» - в Центр управления сетями, который обеспечивает технологическое управление объектами распределительного сетевого комплекса.



Но самое интересное для выпускников было впереди. На базе производственного отделения Владимирских электрических сетей с приветственным словом к ребятам обратился заместитель генерального директора ПАО «МРСК Центра и Приволжья» – директор филиала «Владимирэнерго» Роман Сорокин. Роман Николаевич рассказал студентам о заинтересованности в привлечении профессиональных, грамотных и активных кадров, а также о необходимости передачи опытными сотрудниками своих богатых и ценных знаний молодым специалистам, вырастив достойную замену ветеранам энергетики.

Далее слово взял начальник Департамента по управлению персоналом филиала «Владимирэнерго» Владимир Мырочкин, отметив, что предприятие распределительного сетевого комплекса является ответственным работодателем, с высокими социальными обязательствами перед сотрудниками, стабильной заработной платой и перспективами карьерного роста. На встрече со студентами присутствовали начальники и главные инженеры всех четырех производственных отделений (ПО) филиала «Владимирэнерго» (Владимирских, Александровских, Ковровских и Гусевских электрических сетей), которые обратились к студентам с конкретными предложениями дальнейшего трудоустройства в филиале «Владимирэнерго». По словам самих выпускников Ивановского государственного энергетического университета, они были приятно удивлены такому вниманию к их судьбе и предложениям, поступившим со стороны предприятия. Итог встречи таков: два выпускника ИГЭУ им. Ленина в этот же день приняли решение о трудоустройстве в филиале «Владимирэнерго», остальные 13 человек определяются с местами трудоустройства, которые предложили начальники ПО «Владимирэнерго». День открытых дверей завершился обзорной экскурсией по городу Владимиру.