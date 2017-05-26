Итоги осенне-зимнего периода в Карелии подведены на заседании межведомственной комиссии с участием представителей "Карелэнерго"

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26 мая 2017, 17:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО
23 мая в Петрозаводске состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2016-2017 гг. в Республике Карелия.
С докладом об итогах прохождения осенне-зимнего периода филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» выступил заместитель директора - главный инженер предприятия Антон Евдокунин. Он отметил положительную динамику по отключениям электроэнергии – в отчетном периоде количество аварийных отключений снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Антон Евдокунин подчеркнул, что филиалом проанализированы итоги прохождения ОЗП и разработаны мероприятия по повышению надежности работы электросетевых объектов компании. В частности, запланированы работы в рамках инвестиционной и ремонтной программ филиала, выполнение которых намечено до начала следующего осенне-зимнего периода.
Также в ходе заседания состоялось награждение работников теплоэнергетических и электросетевых компаний по результатам работы в отчетном периоде. Главному инженеру «Карелэнерго» вручили грамоты для сотрудников производственных отделений филиала.
Грамотами Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия награждены: