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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Итоги осенне-зимнего периода в Карелии подведены на заседании межведомственной комиссии с участием представителей "Карелэнерго"

Итоги осенне-зимнего периода в Карелии подведены на заседании межведомственной комиссии с участием представителей Карелэнерго

26 мая 2017, 17:56
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КАРЕЛЭНЕРГО

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 23 мая в Петрозаводске состоялось заседание Межведомственной комиссии по подготовке и проведению отопительного периода 2016-2017 гг. в Республике Карелия.

С докладом об итогах прохождения осенне-зимнего периода филиалом ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» выступил заместитель директора - главный инженер предприятия Антон Евдокунин. Он отметил положительную динамику по отключениям электроэнергии – в отчетном периоде количество аварийных отключений снизилось на 8 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Антон Евдокунин подчеркнул, что филиалом проанализированы итоги прохождения ОЗП и разработаны мероприятия по повышению надежности работы электросетевых объектов компании. В частности, запланированы работы в рамках инвестиционной и ремонтной программ филиала, выполнение которых намечено до начала следующего осенне-зимнего периода.
 
Также в ходе заседания состоялось награждение работников теплоэнергетических и электросетевых компаний по результатам работы в отчетном периоде. Главному инженеру «Карелэнерго» вручили грамоты для сотрудников производственных отделений филиала.
 
Грамотами Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия награждены:

  •     Терехов Александр Валентинович – старший диспетчер ОДГ Прионежского сетевого района производственного отделения «Южно-Карельские электрические сети»;
  •     Ефимов Дмитрий Геннадьевич, тракторист 5 разряда Группы механизации и транспорта Олонецкого сетевого района производственного отделения «Южно-Карельские электрические сети»;
  •     Петров Евгений Сергеевич, мастер участка службы подстанций производственного отделения «Западно-Карельские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго»;
  •     Дмитриев Алексей Анатольевич, водитель автомобиля 4 разряда Района электрических сетей 2 Мастерского сетевого участка 7 производственного отделения «Западно-Карельские электрические сети»;
  •     Овсянников Павел Александрович, мастер Летнереченского участка по обслуживанию распределительных сетей Беломорского района электрических сетей производственного отделения «Северные электрические сети»;
  •     Козлов Виталий Николаевич, электрослесарь по ремонту оборудования распределительных устройств 4 разряда Кемского участка оперативно-технического обслуживания ПС 35-110кв Кемского района электрических сетей производственного отделения «Северные электрические сети».

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"

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