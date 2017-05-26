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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Кубаньэнерго повысит энергоучет при помощи 800 "умных счетчиков" в Кошехабльском районе Адыгеи

Кубаньэнерго повысит энергоучет при помощи 800 умных счетчиков в Кошехабльском районе Адыгеи

26 мая 2017, 14:48
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО

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В филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») Адыгейские электрические сети начали монтаж 800 приборов учета электроэнергии «МИР» с удаленным сбором информации в ауле Ходзь Кошехабльского района Республики Адыгея.

Электросчетчики устанавливают на опорах воздушных линий электропередачи в точке подключения абонента к электрической сети. Вместе с монтажом приборов учета энергетики монтируют новые ответвления к домовладениям с использованием экономичного и безопасного самонесущего изолированного провода. Они также выполняют техническое обслуживание, текущий ремонт и замену поврежденных или изношенных элементов оборудования трансформаторных подстанций, распределительных устройств, воздушных линий электропередачи населенного пункта.

Приборы учета нового поколения имеют ряд преимуществ как с экономической, так и   технической точки зрения. Они обладают высоким классом точности, функциями дистанционной передачи данных об энергопотреблении и автоматического отключения потребителя в случае превышения потребляемой мощности и наличия задолженности за электроэнергию.

Электросчетчики также пресекают возможность несанкционированного вмешательства в их работу. В некоторых случаях приборы учета помогут предотвратить пожар, связанный с коротким замыканием, так как контролируют «токи утечки» и отключают электроснабжение при достижении опасных значений.

– Выгода от «умного» счетчика налицо. Приборы устанавливаем потребителям Кубаньэнерго бесплатно, что избавляет жителей от затрат. Современная система учета позволяет перейти на многотарифный расчет и платить за электроэнергию гораздо меньше, что тоже экономит расходы населения, – считает директор Адыгейских электросетей Юрий Хомиченко.

Компания: ПАО "Кубаньэнерго"
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