МОЭСК провела День открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса

Накануне Дня предпринимателя ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК «Россети») провела традиционный День открытых дверей для представителей малого и среднего бизнеса. Прямая трансляция мероприятия, которую посмотрели более полутысячи пользователей, велась на канале Youtube, сайтах: www.moesk.ru и www.rosseti.ru.



Более 50 потенциальных поставщиков и участников закупочных процедур стали участниками активного диалога между руководством ПАО «Россети», ПАО «МОЭСК» и предпринимателями.



Главной целью Дня открытых дверей стало информирование участников торгово-закупочных процедур, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, о мероприятиях в группе компаний ПАО «Россети», направленных на повышение прозрачности закупочной деятельности, соблюдение равноправия, справедливости, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки.



Во вступительном слове директор департамента закупочной деятельности ПАО «Россети» Юрий Зафесов отметил, что Дни открытых дверей пройдут во всех ДЗО группы. Россети и МОЭСК в частности активно участвуют в диалоге с представителями малого и среднего бизнеса. Организуются круглые столы, работает Совещательный орган, который является эффективной площадкой для обсуждения и решения многих проблемных вопросов.



«Мы видим положительный результат от подобных встреч и настроены на то, чтобы они были регулярными», - подчеркнул Юрий Казбекович.



«Интерес к подобного рода мероприятиям с каждым годом растет. Они помогают сделать закупочную деятельность более понятной», - отметила Екатерина Бугрова, директор департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК».



Также было отмечено, что МОЭСК продемонстрировала отличные показатели по итогам 2016 года по объему закупок у субъектов МСП - 73,6% фактического объема закупок в стоимостном выражении. При этом, установленный Постановлением Правительства от 11.12.2014 г. №1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках…» минимальный годовой объем закупок у субъектов МСП не должен быть ниже 18 %. С точки зрения среднего количества участников от МСП МОЭСК также лидирует – 6 % при общих показателях по группе компаний Россети в 4,8 %.



Одними из самых открытых и прозрачных компаний в плане проведения закупок назвали ГК «Россети» и ПАО «МОЭСК» член правления, председатель Комиссии по импортозамещению «ОПОРЫ РОССИИ» Валерий Шагаев и член Совета МГО «ОПОРА РОССИИ», председатель Комитета по промышленности Вадим Арутинов. При этом Валерий Михайлович отметил необходимость корректировки Постановления № 1352 в части пересмотра перечня исключений при расчете объема закупок у субъектов МСП.



Руководитель дирекции оценки и мониторинга соответствия АО «Корпорация МСП» Анна Саблукова проинформировала о новых инициативах и продуктах для поддержки субъектов МСП.



С особым интересом участники встретили мастер-класс, подготовленный специалистами департамента организации конкурсных процедур ПАО «МОЭСК», в рамках которого были подробно разобраны типичные ошибки поставщиков при участии в закупках.



Во второй половине встречи предпринимателям была предоставлена возможность напрямую пообщаться с экспертами, задать интересующие их вопросы и получить исчерпывающие ответы. В числе прочего предпринимателей интересовало, как в МОЭСК реализуется программа импортозамещения с точки зрения взаимодействия с МСП. Было отмечено, что в ПАО «МОЭСК» с 2012 г. реализуются программы по увеличению доли закупок у отечественных производителей. Их доля выросла с 12% (в 2012 г.) до 87% (в 2016 г). С целью снижения зависимости компании от импортных материалов и оборудования создана специальная комиссия. В результате доля импорта в закупках ПАО «МОЭСК» сократилась с 21% в 2012 г. до 3,7% в 2016 г.



Предприниматели были едины во мнении и дали высокую оценку проведенному мероприятию.



«Сегодня я, как потенциальный поставщик, узнал много интересной информации, которая помогла мне понять суть проведения закупочных процедур. Дискуссия получилась очень живой и крайне полезной», - поделился по завершении мероприятия Дмитрий Круткин, директор по развитию ООО «Электросити».



«Первый раз побывал на Дне открытых дверей в МОЭСК. Мне показалось, что именно эта форма общения с представителями МСП является наиболее эффективной. Я представляю новое предприятие, специализирующееся на оборудовании для сетей. Информация с точки зрения участия в закупочных процедурах была максимально подробной. Спасибо организаторам!», - прокомментировал Владимир Зверев, директор ООО «Вологодский завод промышленных стабилизаторов».