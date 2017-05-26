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Отраслевые новости: Россия

На Комиссии РСПП по химии обсудили перспективы развития отрасли переработки пластмасс

На Комиссии РСПП по химии обсудили перспективы развития отрасли переработки пластмасс

26 мая 2017, 17:27
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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23 мая 2017 года в Российском Союзе промышленников и предпринимателей в рамках заседания Комиссии РСПП по химической промышленности при поддержке Российского союза химиков состоялся первый отраслевой Форум Союза переработчиков пластмасс. В Форуме приняли участие Исполнительный вице-президент РСПП Виктор Черепов, Председатель Комиссии РСПП по химической промышленности, Президент Российского союза химиков Виктор Иванов, Председатель Совета Союза переработчиков пластмасс Михаил Кацевман, начальник отдела химической промышленности Департамента химико-технологического и лесопромышленного комплекса Минпромторга России Ирина Большакова, члены Союза переработчиков пластмасс и более 130 предприятий-переработчиков пластмасс.

В ходе заседания обсуждались перспективы развития подотрасли переработки пластмасс, вопросы обеспечения сырьем, а также механизмы государственной поддержки отрасли, реализуемые Минпромторгом России. Ключевым вопросом Форума стало обсуждение подходов к разработке проекта «дорожной карты» по развитию подотрасли переработки пластмасс на период до 2025 года.

По итогам Форума было принято решение о создании на базе Союза переработчиков пластмасс Экспертного совета, в который войдут представители заинтересованных организаций, для конкретизации предложений в «дорожную карту».

Компания: Минпромторг РФ
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