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Пресс-релизы

Научно-практический симпозиум "Глобальной энергии" в "Силовых машинах"

Научно-практический симпозиум Глобальной энергии в Силовых машинах

26 мая 2017, 15:58
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ

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29 мая 2017 года в «Силовых машинах» состоится научно-практический симпозиум «Энергия мысли», который ежегодно проводится в рамках Лауреатской недели Международной энергетической премии «Глобальная энергия».

На встрече с представителями инженерно-технического центра энергомашиностроительной компании с лекциями выступят: лауреат премии «Глобальная энергия» 2017 года Михаэль Гретцель (Швейцария), президент ассоциации «Глобальная энергия» Игорь Лобовский и доктор физико-математических наук, профессор ФТИ им. А.Ф. Иоффе Вячеслав Андреев.

Доктор Гретцель, разработчик экономичных и эффективных фотоэлементов, известных как «ячейки Гретцеля», расскажет о своем изобретении, областях его применения и промышленном внедрении. Также он поделится информацией о том, почему его солнечные фотоэлементы представляют выгодную альтернативу дорогим и сложным технологиям кремниевых фотогальванических батарей и каких мировых рекордов в развитии материалов для солнечной энергетики ему удалось достичь.

Профессор Андреев представит разработки в области полупроводниковой оптоэлектроники и фотоэнергетики. Вячеслав Михайлович — автор комплекса пионерских исследований в технологии и физике полупроводниковых приборов с гетеропереходами для оптоэлектроники.

Модератором встречи станет заместитель генерального директора – генеральный конструктор «Силовых машин», профессор, член-корреспондент РАН, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Юрий Петреня.

Во второй, практической части симпозиума состоится круглый стол «Энергия молодости» с участием победителей одноименного Общероссийского конкурса и молодых специалистов инженерно-технических служб «Силовых машин».

Компания: ПАО "Силовые машины"
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