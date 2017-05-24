Научно-практический симпозиум "Глобальной энергии" в "Силовых машинах"

конференция "Полимеры в кабельной индустрии 2017"
26 мая 2017, 15:58
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: СИЛОВЫЕ МАШИНЫ
29 мая 2017 года в «Силовых машинах» состоится научно-практический симпозиум «Энергия мысли», который ежегодно проводится в рамках Лауреатской недели Международной энергетической премии «Глобальная энергия».
На встрече с представителями инженерно-технического центра энергомашиностроительной компании с лекциями выступят: лауреат премии «Глобальная энергия» 2017 года Михаэль Гретцель (Швейцария), президент ассоциации «Глобальная энергия» Игорь Лобовский и доктор физико-математических наук, профессор ФТИ им. А.Ф. Иоффе Вячеслав Андреев.
Доктор Гретцель, разработчик экономичных и эффективных фотоэлементов, известных как «ячейки Гретцеля», расскажет о своем изобретении, областях его применения и промышленном внедрении. Также он поделится информацией о том, почему его солнечные фотоэлементы представляют выгодную альтернативу дорогим и сложным технологиям кремниевых фотогальванических батарей и каких мировых рекордов в развитии материалов для солнечной энергетики ему удалось достичь.
Профессор Андреев представит разработки в области полупроводниковой оптоэлектроники и фотоэнергетики. Вячеслав Михайлович — автор комплекса пионерских исследований в технологии и физике полупроводниковых приборов с гетеропереходами для оптоэлектроники.
Модератором встречи станет заместитель генерального директора – генеральный конструктор «Силовых машин», профессор, член-корреспондент РАН, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Юрий Петреня.
Во второй, практической части симпозиума состоится круглый стол «Энергия молодости» с участием победителей одноименного Общероссийского конкурса и молодых специалистов инженерно-технических служб «Силовых машин».