ОДК создала первый морской газотурбинный агрегат для нефтегазовых платформ

Современное состояние и тенденции развития композиции
26 мая 2017, 17:09
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) в рамках программы импортозамещения разработала первый российский газотурбинный агрегат морского исполнения для применения на нефтегазовых платформах. Корпорация представила проект агрегата на XIV Международной конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» в Москве.
Как отмечают в корпорации, с 1996 года на объектах добычи углеводородов на российском шельфе применяется оборудование только зарубежного производства. «ОДК-Газовые турбины» («ОДК-ГТ»), головной компанией ОДК по производству энергетических и газоперекачивающих агрегатов и комплексному строительству объектов энергогенерации, разработан проект первого российского газотурбинного агрегата ГТА-8 морского исполнения мощностью 8 МВт, предназначенного для использования на нефтегазовых платформах.
В основу ГТА-8 легли технические решения, реализованные в опытном образце судового газотурбогенератора СГТГ-8, созданного на базе высокоэффективного гражданского морского двигателя E70/8РД разработки НПО «Сатурн» (входит в ОДК).
Межремонтный ресурс ГТА-8 составляет 25 тыс. часов, а КПД в станционных условиях превышает 30%. В составе агрегата и комплексов на его основе запланировано применение основного оборудования отечественных производителей и поставщиков.
Проект ГТА-8 участникам конференции «Освоение шельфа России и СНГ – 2017» представил заместитель управляющего директора – коммерческий директор АО «ОДК-ГТ», директор по продажам – руководитель департамента продаж дивизиона «Энергетические и промышленные программы» ОДК Александр Караогланов.
«В рамках политики импортозамещения ОДК готова производить и поставлять газотурбинные энергетические агрегаты на базе отечественных морских газотурбинных двигателей и энергокомплексы на их основе и решать задачи по энергообеспечению морских и шельфовых объектов», – заявил он.
Новый агрегат ГТА-8 может применяться в составе судовых систем электродвижения, судов или платформ разведочного бурения, добычи, а также береговых, припортовых плавучих комплексов и трубопроводных магистралей. Кроме того, ГТА-8 может использоваться в составе теплоэлектростанций любых промышленных и муниципальных объектов для выработки тепловой и электрической энергии.