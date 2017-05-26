Почти 2,4 миллиона рублей взыскано с энерговоров Карачаево-Черкесии за четыре месяца

Специалисты филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») за четыре месяца текущего года по 271 составленному акту безучетного потребления электроэнергии включили в полезный отпуск более 1,2 млн кВт.ч электроэнергии и взыскали с недобросовестных потребителей почти 2,4 млн рублей.



Всего за отчетный период энергетиками во всех районах республики было выявлено 297 фактов неучтенного энергопотребления. В результате объем незаконно использованной электроэнергии составил 2,08 кВт.ч, а энергокомпании был нанесен ущерб на сумму почти 4,5 млн рублей.



Из общего числа выявленных фактов 267 актов были составлены в отношении физлиц, которые незаконно потребили 733 тыс. кВт.ч электроэнергии на сумму почти 1 млн рублей, 30 юрлиц в обход приборов учета использовали более 1,3 млн кВт.ч электроэнергии стоимостью свыше 3,4 млн рублей.



При этом, несмотря на то, что по сравнению с прошлым годом количество выявленных фактов энерговоровства уменьшилось почти на 40%, энергетики отмечают увеличение объема похищенной электроэнергии и размера нанесенного электросетевой компании ущерба.



Наибольшее количество фактов энерговоровства за отчетный период выявлено в зоне ответственности Прикубанских РЭС, специалистами которого составлены 96 актов безучетного потребления более 355 кВт.ч электроэнергии стоимостью около полумиллиона рублей. Весь объем похищенной здесь электроэнергии включен в полезный отпуск, а сумма ущерба в полном объеме взыскана с недобросовестных потребителей.



Специалисты Карачаевских РЭС за отчетный период выявили 61 факт безучетного потребления электроэнергии, ущерб электросетевой компании в результате этого составил свыше 365 тыс. рублей.



В зоне ответственности Урупских РЭС в ходе рейдов выявлено всего 12 фактов неучтённого энергопотребления, но сумма ущерба, нанесённого филиалу «Карачаево-Черкесскэнерго» в результате этих незаконных действий со стороны потребителей, составила почти 2,5 млн рублей, из которых в пользу электросетевой организации уже взыскано почти 1,2 млн рублей.



Все факты безучетного потребления электроэнергии были выявлены специалистами филиала «Карачаево-Черкесскэнерго» в ходе рейдов и подворовых обходов, которые проводятся на регулярной основе, причем в вечернее время и в выходные дни. Поэтому все недобросовестные потребители, которые незаконно подключаются к электросетям, делают набросы, ставят магниты и герконы на приборы учета, должны понимать, что рано или поздно их противоправные действия будут выявлены, наказание - неизбежно.



При этом энергетики регулярно напоминают, что с 1 января прошлого года штрафные санкции в отношении расхитителей электроэнергии значительно ужесточены. Так, теперь нарушителям режима энергопотребления - физическим лицам, помимо оплаты самой стоимости электроэнергии, грозят еще штрафы в размере до 10-15 тыс. рублей, для должностных лиц — до 30-80 тыс. рублей, юридических лиц – до 100-200 тыс. рублей. Недобросовестные потребители могут быть также привлечены и к уголовной ответственности с минимальным наказанием - штрафом до 80 тыс. рублей, максимальным - лишением свободы на срок до двух лет.