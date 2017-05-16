Компания INVENTRA рада сообщить о проведении Девятой международной конференции «Полимеры в кабельной индустрии 2017».

Дата проведения: 8 июня 2017 г.

Место проведения: отель «Балчуг Кемпински Москва», зал «Библиотека» с видом на Кремль

Международная конференция «Полимеры в кабельной индустрии» ставит перед собой задачу осветить текущую ситуацию на рынке, а также предоставить площадку для открытого обсуждения проблем и перспектив развития производства и применения кабельной изоляции на основе полимеров.

Благодаря снижению импортных поставок готовых изделий и расширению собственной номенклатуры, отечественные кабельные заводы укрепили свои позиции на локальном рынке. Значимую роль в производстве кабеля играет изоляция на основе полимеров. Кабельные заводы в первую очередь заинтересованы в улучшении качества и стабильности поставок полимерного сырья, а также в сотрудничестве с производителями полимеров по созданию новых специальных марок.

Среди заводов, уже подтвердивших участие в мероприятии: «Алтайкабель», «Альфакабель», «Завод Микропровод», «Завод Москабель», «Москабельмет», «Москабель-Фуджикура», «НИКИ г.Томск», «РОССКАТ», «Холдинг Кабельный Альянс», «Энергокабель», «Электрокабель» Кольчугинский завод» и другие.

На конференции будет рассмотрен широкий круг вопросов, в частности:

Насколько российские полимеры для кабельной индустрии обеспечивают конкурентоспособность конечной продукции по качеству и цене?

Специальные кабельные марки отечественных заводов: есть ли новое предложение и как реагируют потребители?

С какими проблемами сталкиваются предприятия при выходе на внешние рынки, и какова география возможных поставок?

Более подробную информацию о мероприятии вы можете получить по телефону +7 (495) 276-77-88 или электронной почте: org@creonenergy.ru

Директор конференции – Дамир Хасянов, email dk@creonenergy.ru