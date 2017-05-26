Рентгеноконтрастная проволока облегчает установку стентов

Компания Anomet Products of Shrewsbury (штат Массачусетс, США) выпускает проволоку с рентгенонепроницаемым покрытием, которая улучшают видимость стентов и проводов при флюорографии. Эта проволока, изготавливаемая в соответствии с конкретными требованиями заказчиков, является эффективной альтернативой маркировочным полосам и может быть изготовлена с различными уровнями видимости путём изменения состава смеси сополимеров и толщины покрытия.

Новая композитная проволока со специальным покрытием пригодна для использования со стентами, водителями и аналогичными медицинскими устройствами. Она дешевле маркировочных полос, может быть изготовлена в точном соответствии со спецификациями производителей комплексного оборудования и поставляется на катушках.

Выпускаемая компанией Anomet рентгеноконтрастная проволока с покрытием под названием Radiopaque Clad Wire с наружным диаметром от 0,5мм до 1,52мм может содержать золото, сплавы платины-иридия, тантала, тантала-вольфрама и аналогичные сплавы в соединении с высокопрочной нержавеющей сталью 316LVM, нитинолом и никельсодержащим сплавом MP35N и иметь толщину покрытия 2% или более. Два примера популярной проволоки: сердечник из нержавеющей стали с танталовым покрытием или сердечник из нитинола с покрытием из золота. Эта проволока премиум-класса медицинского назначения не подвержена отслаиванию, вздутию покрытия или расслоению. Цены на проволоку Anomet Radiopaque Clad Wire зависят от состава и объёма заказа. Компания высылает образцы и прейскурант по просьбе заказчиков.