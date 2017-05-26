Россия и Саудовская Аравия укрепляют сотрудничество в области промышленности и торговли

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26 мая 2017, 16:34
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров встретился с Советником Генерального секретариата Совета Министров Саудовской Аравии Ахмедом Аль-Хатибом.
В ходе встречи глава Минпромторга России рассказал об укреплении торгово-экономических отношений двух стран. В частности Денис Мантуров положительно оценил динамику сотрудничества между Российским фондом прямых инвестиций и Суверенным фондом Саудовской Аравии.
«Мы держим курс на привлечение инвестиций в производство промышленной продукции, увеличение уровня локализации производства иностранными партнерами, и на так называемое импортозамещение, то есть максимально широкий переход на отечественные материалы и комплектующие при производстве промышленной продукции», - отметил Министр.
Кроме того, он подчеркнул, что на сегодняшний день в стадии рассмотрения находятся более 25 проектов в таких секторах, как нефтехимия, производство товаров народного потребления, сельское хозяйство, недвижимость, инфраструктура, нефтегазовый сектор. Общий объем инвестиций в эти проекты должен превысить 10 млрд. долларов США.
«Полагаю, что нам необходимо последовательно укреплять взаимодействие на перспективных направлениях, искать новые точки роста. Ими могли бы стать авиационная промышленность, судостроение, машиностроение, черная и цветная металлургия, станкостроение, фармацевтика, радиоэлектроника, инжиниринг и другие сферы», - заявил глава ведомства.