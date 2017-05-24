"Ростелеком" в 2017 г. подключил к сети интернет более 50 сельских населенных пунктов Волгоградской области

О выставке Связь-2017 рассказывают
26 мая 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС
«Ростелеком» в первом квартале 2017 года предоставил возможность подключения скоростного интернета в 53 селах Волгоградской области. Для обеспечения широкополосного доступа в интернет было модернизировано существующее оборудование и установлено новое монтированной емкостью более 6000 портов.
Совершенствуя инфраструктуру связи, «Ростелеком» расширяет границы возможностей для сельских жителей, которые теперь могут воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг: интернета, интерактивного телевидения и дополнительными сервисами, в том числе и мобильными.
Расширение технических возможностей позволяет предлагать потенциальным пользователям разнообразные пакетные решения, что значительно сокращает их затраты на услуги связи за счет дополнительных скидок и бонусов, предусмотренных при комплексном использовании услуг.
Василий Петров, житель села Лазное: «Очень доволен качеством и скоростью интернета. Благодаря «Ростелекому» у моей семьи появились новые возможности для общения, обучения и досуга».
Татьяна Бусова, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Телекоммуникации дают людям возможность полноценно общаться с окружающим миром, реализовывать свои желания и потребности вне зависимости от места их проживания. Жизнь в современном обществе уже немыслима без доступа к информационным ресурсам. Наша компания стремится максимально вкладывать в развитие равных возможностей для жителей городов и периферии в доступе к глобальной сети».
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