 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Ростелеком" в 2017 г. подключил к сети интернет более 50 сельских населенных пунктов Волгоградской области

Ростелеком в 2017 г. подключил к сети интернет более 50 сельских населенных пунктов Волгоградской области

26 мая 2017, 15:05
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС

Обсудить на форуме

224 просмотра

«Ростелеком» в первом квартале 2017 года предоставил возможность подключения скоростного интернета в 53 селах Волгоградской области. Для обеспечения широкополосного доступа в интернет было модернизировано существующее оборудование и установлено новое монтированной емкостью более 6000 портов.

Совершенствуя инфраструктуру связи, «Ростелеком» расширяет границы возможностей для сельских жителей, которые теперь могут воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг: интернета, интерактивного телевидения и дополнительными сервисами, в том числе и мобильными.

Расширение технических возможностей позволяет предлагать потенциальным пользователям разнообразные пакетные решения, что значительно сокращает их затраты на услуги связи за счет дополнительных скидок и бонусов, предусмотренных при комплексном использовании услуг.

Василий Петров, житель села Лазное:  «Очень доволен качеством и скоростью интернета. Благодаря «Ростелекому» у моей семьи появились новые возможности для общения, обучения и досуга».

Татьяна Бусова, директор по работе с массовым сегментом Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»: «Телекоммуникации дают людям возможность полноценно общаться с окружающим миром, реализовывать свои желания и потребности вне зависимости от места их проживания. Жизнь в современном обществе уже немыслима без доступа к информационным ресурсам. Наша компания стремится максимально вкладывать в развитие равных возможностей для жителей городов и периферии в доступе к глобальной сети».

Компания: ПАО "Ростелеком"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!