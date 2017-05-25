РусГидро провело круглый стол, посвященный вопросам глобального изменения климата

О выставке Связь-2017 рассказывают
26 мая 2017, 16:44
Рубрика: Энергетика
Метки: РУСГИДРО
В рамках проведения Общероссийской климатической недели-2017 в Москве прошел организованный ПАО «РусГидро» круглый стол «Гидроэнергетика в контексте глобального изменения климата». Ученые ведущих российских научных центров обсудили актуальную проблему влияния водохранилищ на баланс парниковых газов в атмосфере.
В круглом столе приняли участие член Правления, первый заместитель Генерального директора – главный инженер РусГидро Борис Богуш, специалисты компании, представители АО «Евросибэнерго», Ассоциации «Гидроэнергетика России», МГУ имени М.В. Ломоносова и научных институтов РАН.
Участники круглого стола отметили, что в настоящее время, несмотря на актуальность проблемы, в научном сообществе отсутствует единая точка зрения по влиянию водохранилищ на баланс парниковых газов в атмосфере. Это связано с недостаточным количеством проведенных натурных измерений, несовершенством математических моделей и методик. Ряд наблюдений, проведенных на зарубежных водохранилищах (особенно находящихся в тропической зоне), не применим к водохранилищам, расположенным в России, в связи с существенным различием природных условий.
В ходе дискуссии была отмечена необходимость обязательного учета в моделях и методиках депонирования углерода в донных отложениях водохранилищ, учета индивидуальных особенностей каждого водохранилища (его географического положения, возраста, продуктивности по органическим веществам, характера хозяйственной деятельности на прилегающей территории).
В резолюции, подводящей итоги работы круглого стола, его участники признали целесообразность тестирования и адаптации существующих международных и отечественных методик по оценке выбросов парниковых газов пресноводными водохранилищами. Отмечена необходимость создания системы классификации водохранилищ энергетического назначения в Российской Федерации, а также разработки расчетных методов оценки углеродной нейтральности и поглощающей способности водохранилищ ГЭС при оптимальном количестве натурных измерений.