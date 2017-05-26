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Отраслевые новости: В мире

Широкополосный интернет Шанхая станет самым "широким" в мире

Широкополосный интернет Шанхая станет самым широким в мире

26 мая 2017, 14:37
Рубрика: В мире
Метки: ВОЛС

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Шанхай станет первым в мире городом, полностью обеспечившим своих граждан широкополосным доступом в интернет со скоростью 1 Гбит/с, заявила крупнейшая телекоммуникационная компания страны China Telecom.

Таким образом, скорость соединения повысится в 10-20 раз по сравнению с нынешней. В этом году China Telecom планирует инвестировать в строительство в Шанхае сетей нового поколения 3 миллиарда юаней ($435 млн), что покроет примерно 60% города. Уже в 2018 году каждая шанхайская семья получит доступ к широкополосному интернету.

Обеспечение высокоскоростной связи и снижение цен на интернет являются приоритетными для национальной стратегии Китая задачами по стимулированию потребления информации и созданию лучшей инфраструктуры для инноваций. Средняя цена одного мегабайта сейчас составляет приблизительно 1,4 юаня, что на 8,1% меньше, чем год назад, сообщает шанхайское отделение China Telecom.

Кроме того, местное отделение телекоммуникационного гиганта — Shanghai Telecom — объявило о снижении тарифов на международный роуминг на 90%, введении безлимитного мобильного трафика и установке бесплатных точек Wi-Fi по всему городу, сообщает Хайтек.

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Эта новость часть сюжета Вопросы волоконно-оптической связи
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