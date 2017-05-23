Ставропольские энергетики выбрали лучших по профессии

В филиале МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» (входит в группу компаний «Россети») подвели итоги соревнований по профессиональному мастерству персонала распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ. Во внутрисистемном туре, который проходил почти неделю на базе учебно-тренировочного полигона Новотроицких электрических сетей, за звание лучших по профессии боролись шесть бригад подразделений электрических сетей.



Программа соревнований включала восемь этапов: проверку знаний действующей нормативно-технической документации; освобождение пострадавшего от действия электрического тока и оказание ему первой помощи; первичное подключение жилого дома к действующей линии 0,4 кВ; техническое обслуживание разъединителя 10 кВ; замена главного рубильника, дефектного изолятора; тушение пожара на трансформаторной подстанции.



Судейская комиссия, в состав которой вошли представители администрации компании и ее подразделений, оценила уровень подготовки участников, слаженность командных действий, отточенность и скорость прохождения этапов.



Подводя итоги, судейская комиссия отметила, что уровень профессионального мастерства, навыков участников с каждым годом возрастают. Несмотря на то, что все бригады достойно справились с испытаниями, судьи определили самых лучших. Победителем соревнований персонала распределительных сетей стала бригада Новотроицких электрических сетей в составе мастера Сергея Калашникова, производителя работ Сергея Ульянова и электромонтера Станислава Кротова. Эта бригада также удостоена грамоты Ставропольской краевой организации «Электропрофсоюз» за наилучшие результаты на этапе по освобождению пострадавшего от действия электрического тока. Второе место судейская комиссия присудила бригаде Прикумских сетей, а третье – Центральных электрических сетей.



Лучшими по профессии по решению судей признаны Владимир Новак (Восточные электрические сети) – Лучший мастер, Александр Ширин (Прикумские электрические сети) – Лучший производитель работ и Анатолий Киц (Прикумские электрические сети) – Лучший электромонтер. Грамот и призов удостоены еще два участника соревнований: мастер Западных электрических сетей Вячеслав Красников, как самый опытный участник (его стаж работы в компании – 29 лет), и производитель работ Новотроицких электрических сетей Сергей Ульянов, как самый молодой участник (22 года).



«Соревнования профессионального мастерства проводятся в нашей компании ежегодно. Их главная цель – совершенствовать уровень профессиональной подготовки сотрудников, эффективность действий в критической ситуации. Это немаловажно, ведь именно от профессионализма всей команды, навыков и скоординированности работы зависит надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей края», - отметил директор филиала МРСК Северного Кавказа - «Ставропольэнерго» Игорь Демчак.



Внутрисистемный тур соревнований профмастерства ставропольских энергетиков завершен. Но впереди нелегкая борьба за звание лучших из лучших на следующем этапе: бригада Новотроицких электрических сетей, как победитель внутрисистемного тура, получила право представлять филиал «МРСК Северного Кавказа» - «Ставропольэнерго» на региональном этапе, который пройдет в июне. В профмастерстве будут состязаться энергетики всех регионов Северного Кавказа.