Заседание Межведомственного координационного совета: коротко о главном

По традиции все крупные и значимые события в области кабельной промышленности, электротехники и электроэнергетики проходят при участии портала RusCable.Ru и медиахолдинга «РусКабель». Вот и на заседании Межведомственного координационного совета (МКС) по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, состоявшемся 19 апреля в Министерстве энергетики Российской Федерации, присутствовал в генеральный директор ООО «РусКабель» Александр Гусев, который вошел в состав членов МКС. Портал RusCable.Ru рассказывает своим читателям о ходе заседания и принятых на нем решениях.



В заседании принимали участие министр энергетики Александр Новак, директор департамента государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей Кулапин, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, его заместитель Василий Осьмаков, представители организаций-членов Межведомственного координационного совета, включая такие компании, как «Россети», «Вертолеты России», ОАО «Мобильные ГТЭС», «Русские газовые турбины», АО «РОТЭК», ПАО «Транснефть», и многие-многие другие эксперты отрасли и участники рынка.



В первой части заседания с докладами выступили директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Павел Сниккарс и заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков.



В процессе обсуждения было решено Минэнерго представить в Минпромторг информацию по подготовке нормативных правовых актов, направленных на создание новых или модернизацию существующих объектов электроэнергетики, с целью разработки актуальных механизмов по использованию отечественного оборудования энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности в срок до 1 июня 2017 года.



Во второй части заседания прозвучал доклад специального представителя Президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики, заместителя сопредседателя — ответственного секретаря межведомственного координационного совета Сергея Шматко и было принято решение сформировать межведомственные рабочие группы по дальнейшему взаимодействию в развитии энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, были определены модераторы этих групп. Группы сформированы по следующим направлениям: энергетическое машиностроение (модератор — Сергей Петелин, заместитель директора по производству ООО «Газпром энергохолдинг»), силовая электротехника (модератор — главный инженер ПАО «Россети» Дмитрий Гвоздев), кабельно-проводниковая продукция и материалы (модератор — заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Россети» Сергей Сергеев), возобновляемая и альтернативная энергетика, малая и распределенная генерация (модерирует группу член правления и главный инженер ПАО «Русгидро» Борис Богуш), развитие крупного газотурбостроения (модератор — член Правления, руководитель блока инжиниринга ПАО «Интер РАО» Юрий Шаров), автоматизированные системы управления и комплексная безопасность (в роли модератора — член Правления и руководитель блока производственной деятельности ПАО «Интер РАО» Павел Оклей), нормативное регулирование (модерирует директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго России Евгений Грабчак).



Также был утвержден план работы Межведомственного координационного совета на 2017 год. Было постановлено модераторам рабочих групп проанализировать приоритетные направления, представленные в докладах Минэнерго России и Минпромторга России по первому вопросу повестки, и в соответствии с планом работы на 2017 год подготовить предложения по составам рабочих групп.



В третьей части прошедшего заседания с докладом выступил заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «НПО «Сатурн» Виктор Поляков. Запланировано Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями актуализировать потребность в модернизированной газотурбинной установке ГДТ-110 М на период до 2035 года, а АО «ОДК» подготовить комплексный инвестиционный проект по организации серийного производства газотурбинной установки ГТД-110М.



Портал RusCable.Ru продолжит рассказывать о дальнейшем развитии событий, связанными с деятельностью Межведомственного координационного совета (МКС) по вопросам развития энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной промышленности, новых заседаниях. Вот уже более 17 лет мы предоставляем профессионалам отрасли всю необходимую для работы информацию, держим руку на пульсе событий в области энергетики, электротехники, кабельной промышленности. Оставайтесь с нами, присоединяйтесь к профессиональному сообществу — и вы всегда будете в курсе самых свежих новостей!